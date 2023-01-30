Назван уровень инфляции в Новосибирской области за 2022 год

Сибирское главное управление Банка России подсчитало уровень инфляции за 2022 год в Новосибирской области, а также объяснило причину растущих цен на товары и снижение спроса потребителей.

Сибирское главное управление Банка России назвало официальный уровень инфляции, установившийся на территории Новосибирской области в 2022 году. По данным Банка, годовой рост цен в Новосибирской области в декабре составил 10,4%, что в целом меньше уровня по Сибири и России.

Затормозить уровень инфляции помог высокий уровень урожая ряда сельскохозяйственных культур, таких как овсянка и перловка. Высокий урожай также повысил объем производства кормов для животных, что способствовало увеличению выпуска животноводческой продукции.

Замедления прироста цен на непродовольственные товары удалось достичь экономией потребителей. Дефицита бытовой техники и электроники избежали за счет параллельного импорта.

«Серьезный вклад в рост цен внесла индексация тарифов на коммунальные услуги, перенесенная с июля этого года на декабрь 2022-го по всей стране. Дополнительно на динамике сказалось повышение проезда в общественном транспорте Новосибирска: автобусах, троллейбусах, трамваях и метро. В новые тарифы перенесли растущие затраты перевозчиков на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, капитальный и текущий ремонт транспортного парка и вагонов», — отметила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в целом по стране продолжит снижаться и весной может кратковременно опуститься ниже 4% за счет эффекта базы из-за резкого скачка цен прошлой весной. За год инфляция составит 5–7% в этом году и вернется к 4% в 2024 году.

Напомним, что цена минимального продуктового набора в регионе по официальной статистике увеличилась на 4% за год.