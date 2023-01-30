Умер бывший главный архитектор Новосибирской области и Томска

В ночь на 27 января умер бывший главный архитектор Новосибирской области — заместитель министра строительства Новосибирской области и бывший главный архитектор Томска Александр Авсейков. Ему было 65 лет. Об этом сообщили в ТГ-канале министерства строительства Новосибирской области.

«Александр Сергеевич занимал должность главного архитектора — заместителя министра строительства Новосибирской области с 2018-го по 2022 год. Под его началом в регионе стартовали такие крупные проекты, как СКИФ, Смарт-Сити, Академгородок 2.0», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что похороны состоятся в Томске.

В сентябре 2022 года главным архитектором региона назначен Иван Фаткин. Ранее он работал в городской администрации.

Александр Авсейков родился в 1958 году г. Улан-Удэ, закончил Иркутский политехнический институт в 1981 году по специальности «архитектура». Общий трудовой стаж – 37 лет: до середины 1990-х гг. работал в Сибирском институте «Спецпроектреставрация» (г. Томск), с 1996 по 2007 гг.– главный архитектор г. Томска, с 2007 по 2018 гг. – начальник Управления архитектуры и градостроительства мэрии г. Череповца, с октября по декабрь 2018 г. – заместитель директора ГБУ Новосибирской области «Геофонд Новосибирской области». С 2018 по 2022 гг. главный архитектор Новосибирской области. Александр Авсейков награжден знаком «Почетный архитектор России», Орденом Мужества, медалью «За трудовую доблесть» и нагрудным знаком участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Напомним, что архитектурное бюро представило эскиз площади Победы возле Универсама в Новосибирске.