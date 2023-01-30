Партия «Справедливая Россия – За правду» выступила против отмены прямых выборов мэра Новосибирска

Партия «Справедливая Россия – За правду» против отмены выборов главы Новосибирска. С соответствующим заявлением выступил глава партии Сергей Миронов.

Партия «Справедливая Россия – За правду» (далее — СРЗП) выступила против отмены прямых выборов мэра Новосибирска.

«Новосибирск – один из шести и самый крупный региональный центр, где еще сохраняются прямые выборы мэра. Но теперь и здесь запущен до боли знакомый процесс – Общественная палата за 20 минут принимает поворотное решение якобы «по заявкам» граждан, а единороссы в Заксобрании против такого предложения наверняка не устоят, – говорит глава партии Сергей Миронов. – Причем с самими гражданами это даже не обсуждают – их просто отстраняют от избирательных процессов, превращают в этаких политических «молчунов»».

В партии уточнили, что одной из программных позиций СРЗП является возврат прямых выборов глав муниципалитетов по всей стране.

«Выборы – это прямая связь между властью и обществом, обрыв которой сегодня крайне опасен. Кроме того, на фронтах СВО сейчас куется новая элита страны: люди, которые сражаются за Родину, по возвращении должны напрямую участвовать в обновлении власти, в выборах всех уровней – и как кандидаты, и как избиратели. Процесс отмены прямого голосования нужно остановить и повернуть вспять, необходимо политическое и законодательное решение на федеральном уровне», – указывает глава СРЗП.

Напомним, что в Законодательном собрании Новосибирской области партия представлена Анатолием Кубановым и Александром Тепляковым.

Ранее против отмены прямых выборов мэра Новосибирска выступили «Коалиция 2020» и Коммунистическая партия РФ.

Напомним, что 26 января Общественная палата Новосибирской области единогласно поддержала отмену прямых выборов главы Новосибирска. Соответствующее обращение в Заксобрание региона поступило вечером 27 января. На 31 января намечено общее собрание депутатов для обсуждения вопроса.