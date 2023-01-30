В Законодательное собрание Новосибирской области поступило обращение об отмене прямых выборов мэра столицы региона

В Законодательное собрание Новосибирской области поступило обращение об отмене прямых выборов мэра Новосибирска. Рассмотрение обращения предположительно состоится 14 февраля на заседании профильного комитета.

Законодательному собранию Новосибирской области предстоит рассмотреть обращение Общественной палаты региона по поводу отмены прямых выборов мэра Новосибирска. Соответствующий документ поступил в Заксобрание в пятницу вечером.

«Согласно регламенту, обращение рассматривает профильный комитет по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению. Как я предполагаю, обращение будет рассмотрено на ближайшем заседании комитета 14 февраля», — рассказала начальник отдела по взаимодействию со СМИ Заксобрания Татьяна Бугаева «Континенту Сибирь», уточнив, что повестка комитета еще формируется.

На заседании профильного комитета помимо основных членов комиссии могут присутствовать депутаты и приглашенные эксперты, общественники, однако окончательное решение принимают именно члены комитета. Кто именно посетит заседание 14 февраля пока неизвестно. Общественные обсуждения будут назначены после того, как вопрос об обращении в Заксобрание по отмене прямых выборов обсудит комитет.

Комитет по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению возглавляет Игорь Умербаев. Заместитель председателя Константин Антонов ранее уже высказался за отмену прямых выборов мэра Новосибирска. Помимо Умербаева и Антонова в комитет входят Евгений Смышляев (заместитель председателя на профессиональной основе), Валерий Бадьин, Владимир Карпов, Павел Кива, Владимир Лаптев и Александр Щербак.

Также 31 января состоится общее собрание депутатов Заксобрания по поводу отмены выборов.

Напомним, что ранее депутат Госдумы РФ от Новосибирской области и бывший министр здравоохранения региона Олег Иванинский высказался по поводу отмены выборов мэра Новосибирска.