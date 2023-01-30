В Новосибирске стала известна причина переноса сроков ввода в эксплуатацию нового кампуса НГУ

Александр Киселев
 
НГУ
Фото Михаила Перикова

Изменение сроков строительства нового кампуса Новосибирского государственного университета (НГУ) связано с перераспределением федерального финансирования. Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на министра строительства региона Алексея Колмакова.

 

Ранее, 1 января, стало известно, что срок ввода в эксплуатацию кампуса НГУ перенесен с 2024 года на 2025 год. Также было указано, что мощность, подлежащая вводу, увеличится с 38 991 кв. м до 40 062,86 кв. м.

 

«Федеральное финансирование перераспределено. [Сейчас] какие-то проекты не первоочередного характера будут растянуты во времени», — сообщил министр.

 

Вместе с этим, чиновник добавил, что реализация проекта проходит в первую очередь за счет средств частного инвестора, и только во вторую строят на федеральные средства. Также Колмаков отметил, что отставаний по строительству объекта нет.

 

Напомним, что строительство объекта началось в январе этого года.

 

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