В Новосибирской области встретили вернувшихся с СВО спецназовцев

Жители Новосибирской области торжественно встретили группу бойцов спецназа, вернувшихся из зоны проведения военной спецоперации на Украине. Соответствующее видео появилось в паблике «Подслушано в Искитиме» соцсети «ВКонтакте».

Как следует из подписи к видео, церемония прошла в Новосибирске ещё 26 января, при этом ролик опубликован вечером 29 января.

На видео новосибирцы торжественными возгласами встречают несколько автобусов, микроавтобусов и грузовиков с военнослужащими. Колонна сопровождается двумя полицейскими автомобилями с включённой сиреной.

В руках у встречающих – плакат «С возвращением домой!» По словам автора видео Таисии Колтуновой, автобусы направлялись в воинскую часть.

Одна из подписчиц паблика в комментариях сообщила, что среди вернувшихся есть её брат.

Ранее сообщалось о том, что вице-спикер новосибирского горсовета Евгений Яковенко отправился в зону СВО.