С 27 января Казахстан поменял правила пребывания иностранцев в республике. Теперь приехавшим сюда россиянам нельзя будет использовать так называемый «визаран» — краткосрочный выезд для обновления сроков легального пребывания. Как новые правила скажутся на тех, кто уехал из России на территорию соседнего государства, и стоит ли ждать возвращения уехавших уже в ближайшее время – «Континент Сибирь» спросил у основателя рекрутингового агентства и консультанта в области подбора и адаптации персонала.

Будет ли волна вернувшихся?

Правительство Казахстана изменило правила въезда и пребывания иностранцев. Согласно новому порядку, который начал действовать с 27 января, гражданам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе и россиянам, можно находиться в Казахстане не более 90 дней в течение 180-дневного периода.

Напомним, ранее в республике действовал так называемый визаран — россияне могли каждые три месяца ненадолго пересекать границу государства для обновления сроков легального пребывания. Новые правила будут предполагать выезд не менее, чем на три месяца.

Не секрет, что именно Казахстан стал в прошлом году пристанищем для многих новосибирцев. По информации и.о. главы Комитета миграционной службы МВД Аслана Аталыкова порталу Polisia.kz, в 2022 году в страну въехало 2,9 млн наших соотечественников.

Однако, несмотря на новые условия пребывания граждан России в Казахстане, надеяться на большую волну возвращающихся в страну кадров не стоит – считает основатель рекрутингового агентства BGStaff, школы IT рекрутинга BGStudy Антон Дурнецов.

«Конечно, часть уехавших могут вернуться в Россию. Те, кто немножко успокоился, оценил ситуацию и понял, что принимал решение об отъезде на эмоциях. Но это не будет происходить массово. Волны возвращающихся не будет. Думаю, всё-таки, что те, кто хотел вернуться в Россию, уже вернулись раньше. Я лично говорил с такими ребятами, которые приняли решение быть в России. А те, кто кардинально не готов – всегда найдут варианты. Ведь им ничто не мешает уехать на три месяца, допустим, в Таиланд, потом в Черногорию, на Кипр или Турцию. То есть, по сути, можно достаточно долго кочевать, меняя страны. Главное, чтобы компания, где вы работаете, могла создать для этого условия – обеспечивала вам на «удалёнке» такой заработок, с которым вы сможете комфортно себя чувствовать везде», — говорит Антон Дурнецов.

Консультант в области подбора и адаптации персонала HR-агентства HuntX Сергей Аксентиев также не прогнозирует массового возврата кадров в страну в связи с новыми правилами пребывания иностранцев в Казахстане. Он приводит в пример ситуацию в Турции, где действуют такие же нормы.

«Регулярно перемещаясь между Новосибирском и Стамбулом, я веду очные и дистанционные проекты агентства. Общаюсь с ребятами, которые уехали в связи с мобилизацией из страны, и могу уверенно сказать, что сейчас они не собираются возвращаться. Сразу отмечу, что те, кто поступил излишне эмоционально и не подготовил свой отъезд – с точки зрения бюджета, поиска работы и пр. – они уже вернулись. А тот, кто смог позволить себе работать дистанционно, нащупал возможности заработка – они не собираются назад. Те, у кого не получилось оформить ВНЖ, едут в Сербию, Таиланд, Грузию, Армению. Я улетал в Новосибирск в конце декабря – самолеты пустые», — заметил Сергей Аксентиев.

Собеседник «Континента Сибирь» прогнозирует, что новые правила для иностранцев в Казахстане могут вызвать волну приезжих в Киргизию, которая сегодня более доступна по сравнению с другими странами, и в то же время достаточно комфортна для жизни.

Ситуация на рынке труда

Первые заметные проблемы с кадрами, напомним, начались в российских компаниях прошлой весной. Часть уехавших тогда, как отмечают эксперты, через некоторое время начали возвращаться. Но уже в сентябре, из-за объявленной частичной мобилизации, многие вновь приняли решение покинуть страну. При этом собеседники «Континента Сибирь» не оценивают сложившуюся ситуацию для рынка труда в России как критическую.

«Пока ситуация на рынке труда не критична. Закрылись ряд компаний, а оставшиеся смогли принять у себя высвободившийся персонал – и тем самым закрыть брешь, оставленную теми, кто уехал. Некоторые работники, например сферы IT, продолжили работать удаленно из-за границы. Но здесь есть свои нюансы. Например, банки не приветствуют такую удаленную работу, предусматривающую пересечение государственных границ. Это накладывает определенный риск для финансовой организации. Так что удаленка – это такая «палка о двух концах». Но, в целом, конечно, много работодателей, которые смотрят лояльно и позволяют сотрудникам работать за границей. А современный мир даёт широкий простор для «удалёнки». Если вы высококлассный специалист, то вы всегда будете востребованы», — уверен Антон Дурнецов.

При этом, по его мнению, недостатка в линейном персонале российский рынок не испытывает. Его дефицит легко покрывают приезжие – в том числе из азиатских республик. Сергей Аксентиев согласен с тем, что оттока самых распространенных и востребованных профессий на рынке не наблюдается.

«Возьмем, к примеру, инжинириг. Эти специалисты никуда не уехали. Потому что, как правило, эти люди – приверженцы своей страны, им привычен здешний стиль и образ жизни. Не вижу проблем и в уехавших маркетологах – в них на рынке переизбыток. Что касается IT-специалистов, то да, здесь мы имеем всплеск уехавших, и это, конечно, может стать проблемой. В первую очередь речь идет об уникальных специалистах, а не о тех, кто, допустим, закончил курсы, работает тестировщиком и очень приближенно может быть отнесен к сфере IT. Многие компании сегодня предпочитают даже делать автоматизацию бизнеса, чтобы обезопасить себя от оттока таких кадров… Поэтому больше всего я бы переживал за отток классных производственников, если бы он был. Но его нет. Куда поедет директор по строительству? Или тот же «киповец» – слесарь, наладчик?», — задаёт вопрос Сергей Аксентиев.

Чего ждать дальше?

Если внешнеполитическая ситуация не изменится в ближайшие год-два, то работодатели в России могут острее ощутить нехватку рабочих рук – уверен Антон Дурнецов. По его прогнозам, после завершения военных действий развитие экономики неизбежно должно пойти вверх, что потребует дополнительных кадров.

«Потребуются специалисты. Поэтому сейчас нужно сделать всё возможное, чтобы сохранить имеющиеся и привлечь обратно выехавших из страны. Для этого необходимы решения на государственном уровне, которые сделают такое возвращение возможным – что это будут за меры, предстоит ещё подумать. Вряд ли проблему решат высокие зарплаты – они могут только разогнать инфляция. Главное, на мой взгляд, обеспечить людям то, что им необходимо и что стало главным стимулом «убежать» — это создать условия и дать гарантии их безопасности», — считает Антон Дурнецов.

Сергей Аксентиев также предполагает, что уехавшие вернутся только после того, как перестанут чувствовать риски для себя. А до тех пор они будут «вгрызаться в последние возможности найти работу за границей».

«Дополнительно многих пугает эмоциональный контекст, осуждение их отъезда со стороны соотечественников… По косвенным признакам – таких людей в Стамбуле очень много. Могу судить об этом только по одним группам игры в баскетбол. Много «наших» я вижу и в рабочих нетворкингах. Это ребята разных профессий, связанные с маркетингом, СЕО-продвижением. Встречал даже просто управленцев среднего звена, руководителей отделов продаж на дистанционке», — говорит собеседник «Континента Сибирь».

По его словам, уехавшие за границу нередко меняют профессию. Например, женщина, выезжающая за мужем, может работать в Новосибирске бухгалтером серьезной компании, с зарплатой 60-70 тыс. рублей. А за границей её навыки оказываются никому не нужны – и она вынуждена переквалифицироваться в простого сейлера. Так на рынке труда называют нового специалиста, который работает с маркетплейсами, занимаясь покупками по заказу.

Вместе с тем, по мнению опрошенных экспертов, работодатели редко отказываются от высококлассных уехавших сотрудников и предпочитают искать компромиссы, предлагают им удаленную или частичную занятость. Как бы то ни было, благодаря уехавшим рынок всё больше «разворачивается» в пользу работодателей.

Цель — сохранить возможность заработка

Александр К. временно перебрался из России в Казахстан, где продолжает трудиться на удалёнке и писать программные коды для мобильных игр. В Новосибирске у него осталась семья, которую он регулярно приезжает навестить. В Казахстане живёт у своих пожилых родителей.

«По работе ничего не поменялось – я продолжаю работать в той же компании и выполнять привычные задачи. Отличие — часть зарплаты стал получать в тенге. Открыл товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО), трудовой договор сам себе сделал. На основе него и получил разрешение на временное проживание (РВП) сроком на год. Кроме меня, в ТОО три сотрудника нашей новосибирской компании. Работаем в основном с зарубежными заказчиками – расчеты идут из-за рубежа. Поэтому в России для меня есть риск с получением денег. Есть также опасение, что границы закроют и нельзя будет выехать к родителям. Поэтому мне удобнее находиться в Казахстане, регулярно навещая семью в России. Кроме меня, из нашей компании в Казахстане ещё несколько человек. Часть разъехались по другим странам. Примерно половина коллектива осталась в Новосибирске», — рассказал Александр.

Из сложностей мужчина отмечает необходимость привыкнуть обходиться в работе одним ноутбуком. Свою жизненную ситуацию он считает легче, чем у его знакомых в Казахстане, которые вынуждены снимать жилье и жалуются на резко подорожавшую аренду. Нередко россияне сталкиваются в соседней стране и с обманом – например, были случаи, когда им могли не вернуть депозит за съемную квартиру. Но в целом, жизнь в Казахстане вполне доступна для россиян, а цены на некоторые товары даже дешевле, отмечает Александр. Пока он не планирует перевозить в Казахстан свою семью, потому что живет в маленьком городке, где нет привычных для Новосибирска развлечений и услуг.

«Сколько пробуду – не знаю, всё зависит от обстоятельств. Семье предлагал поехать со мной, но жена отказалась – в том городке, где я живу, почти ничего нет. В целом, там уровень жизни ниже. Есть проблемы с медицинской помощью. То есть это не тот город, куда нужно переезжать семьей», — добавляет собеседник издания.

Возможность сохранить свой заработок и продолжать работать с иностранными заказчиками – главный фактор выбора его места жительства на сегодня. После окончания срока РВП в Казахстане он не исключает возможности насовсем перебраться в соседнюю страну, откуда много лет назад переехал в Россию.