Новосибирский Городской центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявил о старте аукциона на поиск компании для ремонта светофоров. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Начальная максимальная цена контракта составила 7 299 871,73 руб. Подрядчик в свою очередь будет обязан до 31 декабря 2023 года производить ремонт и обслуживание 148 светофоров в городе.

«Исполнитель должен осуществлять контроль над работой светофорных объектов и принимать меры по устранению выявленных недостатков», — говорится в документе.

Согласно данным, представленным в описании лота, компания также будет обязана каждый месяц протирать линзы светофоров, проверять работу дополнительного оборудования и снимать показания счетчиков. Вместе с этим проверять предохранители и напряжение, а также чистить секции от пыли и грязи.

Напомним, что новым главой ЦОДД в Новосибирске был назначен Валерий Жарков. Ранее чиновник работал заместителем мэра Новосибирска, а также руководил департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии и возглавлял ГКУ «Мост».