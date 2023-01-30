Мэр Омска усмотрел пропаганду ЛГБТ в проекте скульптуры на городской набережной

Художественный совет Омска отправил на доработку проект скульптурной композиции с голубями, которую планируется установить на набережной имени Альберта Каримова. Как прокомментировал решение глава города Сергей Шелест, монумент могут разрушить вандалы из-за ассоциации с ЛГБТ.

Арт-объект в виде разноцветных голубей из бетона, закреплённых на ограде вдоль реки Оми, планируется создать в рамках преображения городской набережной. Проект победил на омском фестивале «Интерьеры улиц» ещё в 2018 году.

Как сообщил мэр у себя в Telegram, отчитываясь о проведении худсовета в минувшую пятницу, эксперты решили пересмотреть вид голубей, в частности, их цветовое решение, а также «антивандальные качества» памятника и само место его размещения.

«Вот эти голуби, если будут в такой цветовой гамме, я вам даю 100 %, что в ближайшее время их разрушат. Я не хочу быть мэром, который пропагандирует ЛГБТ», – также сказал Сергей Шелест на заседании худсовета (цитата по «Омск-информ»).

По словам организатора фестиваля «Интерьеры улиц» Юлии Ковалевской, голуби не должны ассоциироваться с радугой, используемой в обозначении ЛГБТ, поскольку их восемь, а не семь. К тому же, они расположены не в характерной для этого символа цветовой очерёдности. Однако мэр всё же предложил авторам проекта «поработать с цветами и фактурами», а также «ещё раз подумать над площадкой, где композиция смотрелась бы уместно».

Инвестор проекта – директор компании «Восток-Сервис-Спецодежда» Алексей Глазачев. По его словам, стоимость арт-объекта в текущем варианте составляет 250 тыс. руб., однако изменения могут потребовать увеличения затрат вдвое.

Художественный совет Омска также рассмотрел на заседании проект монументально-декоративной композиции «Аллея олимпийцев» тбилисского скульптора Сергея Полегаева. Монумент будет представлять собой комплекс бюстов омичей-олимпийских чемпионов. Эксперты высказали предложения по высоте колонн, виду сопровождающих табличек и фону. При этом было решено разместить композицию в центральной части города.

Напомним, что в ноябре прошлого года детский спектакль в Новосибирске заподозрили в пропаганде ЛГБТ.