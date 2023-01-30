Новосибирский госуниверситет экономики и управления (НГУЭУ) перешел на дистанционный формат обучения «в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости корью». Студенты будут учиться удаленно 30 и 31 января. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Решение о продлении дистанционного обучения будет принято после уточнения числа привитых учащихся и переболевших корью. Студентам необходимо будет подготовить сертификаты о вакцинации для предъявления.

В случае отсутствия сертификата учащемуся в ближайшее время нужно будет самостоятельно сдать кровь на антитела.

Ранее мы писали, что на 23 января у 65 человек в Новосибирской области обнаружена корь, из них — 30 дети. Всего 17 тысяч человек находились в контакте с заболевшими.