Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство второй очереди оздоровительного центра «Мира Термы» в Калининском районе города.

Второй корпус оздоровительного центра «Мира Термы» построят на улице Окружной, рядом с парком «Сосновый бор» и Лесным озером. Разрешение на строительство выдано компании ООО «Мира». По данным Руспрофайл, генеральный директор и учредитель компании – Алексеев Андрей Анатольевич.

Вторая очередь SPA-центра будет представлять собой двухэтажное здание с одним подземным этажом. Общая площадь объекта составит 600 кв. метров, высота – 8 метров. Комплекс рассчитан на одновременное посещение не более 37 человек. Разрешение на строительство действует до января 2025 года.

Напомним, что Андрей Алексеев известен в бизнес-сообществе Новосибирска не только в роли владельца сети спа-центров «Термы Мира» и экологического посёлка «Деревня Мира», но и основателя одного из крупнейших торговых комплексов на рынке отделочных материалов «Большая Медведица», а также ресторанного холдинга «Фуд-Мастер» (заведения под брендами «Вилка-Ложка», «Рыба.Рис» и др.). В июне 2021 года в Новосибирской области открылся частный «Мира Парк» с критским лабиринтом и пляжем у озера.