По новосибирской части Оби проплывет торт в честь Дня города

Огромный торт проплывет по Оби, в центре Новосибирска пройдут фестивали цветов и духовых оркестров. Заместитель мэра Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики города Анна Терешкова рассказала о концепции празднования Дня города в 2023 году.

В последние выходные июля Новосибирск отметит 130-летний юбилей. Вице-мэр Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики города Анна Терешкова рассказала «Новосибирским новостям» о концепции празднования. По словам Терешковой, сейчас департамент прорабатывает программу Дня города. В ближайшее время планируется защита концепции.

На данный момент принято решение продолжить концепцию «Вся Россия в моём городе», которую отработали в проекте «Новосибирск — новогодняя столица России». Каждый район презентует выбранный федеральный округ.

Улица Ленина станет пешеходной, а ее территория будет украшена цветами, шарами и зонтиками. В центре города пройдет фестиваль цветов, в котором примут участие флористы со всей России.

Анна Терешкова рассказала, что по инициативе губернатора предложено провести фестиваль духовых оркестров из разных уголков страны. Однако на данный момент окончательное решение не принято.

Также неизвестна судьба фейерверков и салютов. Они не включены в программу, но в мэрии уже нашли им альтернативу — по Оби запустят огромный торт, посвящённый 130-летию города.

Напомним, что ранее мэрия Новосибирска рассказала, когда откроется для движения транспорта улица Ленина.