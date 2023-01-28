Проект развития бывшего новосибирского военного городка приостановлен

Минобороны РФ приостановило проект по развитию территории бывшего военного городка в Новосибирске. Ранее инициирован процесс возврата территории в собственность федерального ведомства.

27 января министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков рассказал журналистам, что проект по развитию территории бывшего военного городка приостановлен по инициативе Минобороны РФ.

«Площадка активно прорабатывалась через Министерство обороны и ДОМ.РФ, но в конце прошлого года Минобороны эту тему свернуло, и пока [проект] находится на паузе. Там была очень неплохая концепция с учетом того, что там много памятников архитектуры, и с учетом того, что там необходимо обеспечить школами и детскими садами всю эту территорию. В принципе, мы участвовали очень активно, но реализация перенесена на другой срок», — сообщил Колмаков.

Ранее в конце октября 2022 года «Континенту Сибирь» в департаменте имущественных и земельных отношений региона рассказали, что «Минобороны инициировало процесс возврата территории».

Планы по комплексному развитию территории бывшего военного городка № 17 в центре Новосибирска строились в том числе на том, что земля перейдет из собственности Минобороны в региональную по обоюдоприемлемой цене.

Территория бывшего военного городка № 17 общей площадью 80 га расположена в Октябрьском районе Новосибирска, в пределах улиц Тополевой, Военной, Воинской и Бориса Богаткова. Здания городка возводились здесь в начале ХХ века, многие из них признаны памятниками истории регионального значения. Из 37 построенных объектов сохранился 31. В 2017 году на территории городка открылся мультимедийный исторический парк «Россия – моя история». По мнению региональных властей, открытие парка должно было стать отправной точкой для реновации территории.

Напомним, что в Новосибирске появится новая «крылатая» стела. Она появится на территории Дзержинского и Октябрьского районов.