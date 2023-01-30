Основанная Александром Долговым сеть Yellow Door закрывает в Новосибирске первую кофейню спустя 3 месяца работы

Новосибирский бизнесмен Александр Долгов закрывает первую кофейню сети Yellow Door, запущенную в ноябре 2022 года на гастрокорте Центрального рынка. Ранее предприниматель говорил о планах по открытию в Новосибирске 10-15 новых кофеен и о намерениях ежемесячно запускать 1-2 новые точки.

Напомним, что о планах по запуску федеральной сети кофеен новосибирский бизнесмен Александр Долгов сообщал в сентябре 2022 года. Он отмечал, что в Новосибирске хочет иметь 10-15 заведений. Первое из них было официально запущено 5 ноября на гастрокорте Центрального рынка. Сеть получила название Yellow Door. Создатели сделали ставку в том числе на яркое цветовое оформление – доминирующим цветом кофеен является желтый. В ноябре Александр Долгов анонсировал запуск следующей точки в декабре, намереваясь в дальнейшем ежемесячно открывать 1-2 новые кофейни по схеме франшизы.

Вместе с тем, первая точка Yellow Door на гастрокорте Центрального рынка, запущенная 5 ноября 2022 года, закрывается. Об этом сообщил в своем ТГ-канале сам Александр Долгов. «Это стратегическое решение. Нет там бизнеса к сожалению», – отметил в соцсетях предприниматель.

Несмотря на закрытие первой точки, 27 января Yellow Door официально запустила кофейню в центре Новосибирска на пересечении Максима Горького и Красного проспекта. Ранее эту локацию занимала пиццерия Dens Pizza, просуществовавшая на этом месте меньше года. До нее там располагалась вьетнамская закусочная Kung Pho. Владельцем помещения, по данным источников «Континента Сибирь», является основатель новосибирской строительной компании «Баутехник» Сергей Панасенко. В территориальной близости от нового заведения располагается кофейня «Утренний кекс» (бывший «Кофий»), Organic Coffee, кафе-кондитерская «Кузина».

Также Yellow Door планировала до конца 2022 года открыть кофейню в новой очереди микрорайона «Европейский берег». Пока эта точка еще не запущена, но готовится к запуску. Напомним, что сейчас в этом районе города в том числе работают кофейни «Утренний кекс», Siberian Story, Blackwood, Reverie, Pollavina, кафе-кондитерская «Кузина».

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