В Новосибирской области за 2022 год зарегистрировано более 85 тысяч ипотечных сделок

Алёна Золотова
 
В Новосибирской области за 2022 год зарегистрировано более 85 тысяч ипотечных сделок
Фото из архива "Континента Сибирь"

Более 85 тысяч ипотечных сделок зарегистрировано в Новосибирской области за 2022 году, из них 55% приходится на жилье. 

Управление Росреестра по Новосибирской области зарегистрировало 85,6 тысяч ипотечных сделок за 2022 год по всем объектам недвижимости, из них 47,7 тысяч сделок или 55% приходится на жилье. 

«Декабрь стал рекордным по показателям 2022 года — 8 910 ипотечных сделок, в ежемесячном выражении показатель за декабрь вырос по отношению к показателю за январь 2022 года более чем на 36%», — говорится в сообщении ведомства. 

Управление Росреестра уточнило, что каждая четвертая ипотека оформлена по льготной программе. 

За год свыше 60% обращений поступило в электронном виде, это на 12% больше, чем в 2021 году, в декабре этот показатель достиг 95%. 

«Новосибирский Росреестр продолжает реализацию проекта «Электронная ипотека за 24 часа». Сегодня каждое второе заявление о регистрации ипотеки рассматривается за один день», — сообщила руководитель регионального ведомства Светлана Рягузова. 

Напомним, что в 2023 году планируется ввести более 2 млн квадратных метров жилья на территории Новосибирской области. В 2022 году объем жилищного строительства вырос почти на 12%, а план был выполнен еще в ноябре.

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