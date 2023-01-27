В Новосибирской области за 2022 год зарегистрировано более 85 тысяч ипотечных сделок

Более 85 тысяч ипотечных сделок зарегистрировано в Новосибирской области за 2022 году, из них 55% приходится на жилье.

Управление Росреестра по Новосибирской области зарегистрировало 85,6 тысяч ипотечных сделок за 2022 год по всем объектам недвижимости, из них 47,7 тысяч сделок или 55% приходится на жилье.

«Декабрь стал рекордным по показателям 2022 года — 8 910 ипотечных сделок, в ежемесячном выражении показатель за декабрь вырос по отношению к показателю за январь 2022 года более чем на 36%», — говорится в сообщении ведомства.

Управление Росреестра уточнило, что каждая четвертая ипотека оформлена по льготной программе.

За год свыше 60% обращений поступило в электронном виде, это на 12% больше, чем в 2021 году, в декабре этот показатель достиг 95%.

«Новосибирский Росреестр продолжает реализацию проекта «Электронная ипотека за 24 часа». Сегодня каждое второе заявление о регистрации ипотеки рассматривается за один день», — сообщила руководитель регионального ведомства Светлана Рягузова.

Напомним, что в 2023 году планируется ввести более 2 млн квадратных метров жилья на территории Новосибирской области. В 2022 году объем жилищного строительства вырос почти на 12%, а план был выполнен еще в ноябре.