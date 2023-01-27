Бывший замначальника Сибирского таможенного управления получил 6 лет условно за мошенничество и злоупотребление полномочиями

Экс-замначальника сибирской таможни Олег Мишин получил 6 лет условно и лишился звания полковника. Мишин не позволил выплатить 8 млн рублей соцвыплаты сотрудникам, а травму во время тренировки выдал за производственную.

Новосибирский областной суд оставил без изменения приговор бывшему заместителю начальника Сибирского таможенного управления (далее — СТУ) Олегу Мишину. В августе 2022 года суд приговор Мишина к 6 годам условно и лишению звания полковника таможенной службы. Тогда сторона защиты подала аппеляцию в суд.

Мишин признан виновным в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Дело в отношении таможенника было возбуждено весной 2020 года по материалам новосибирского УФСБ и службы по противодействию коррупции СТУ.

Зимой 2020 года Олег Мишин во время хоккейной тренировки повредил руку, однако в больнице заявил, что это производственная травма. За это ему полагалась страховая выплата в размере 870 тысяч рублей.

Также следователи установили, что, будучи главой комиссии СТУ по вопросам предоставления сотрудникам средств на приобретение или строительство жилья, Мишин не дал направить 8 млн соцвыплат сотрудникам организации.

Напомним, что ранее суд поместил под домашний арест бывшего директора театра «Красный факел» Александра Кулябина.