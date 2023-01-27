В Кузбассе создадут собственную кинокомпанию. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона провел «Открытый диалог» с представителями бизнес-сообщества, в ходе которого одной из тем стало создание в Кузбассе собственной киноиндустрии с выпуском художественных фильмов. По словам Цивилева, сегодня творчество является одним из главных факторов развития многих сфер в жизни общества.

Чиновник пообещал полную поддержку недавно созданному региональному комитету по кинематографии, который возглавил кемеровский режиссер Евгений Принцев, вернувшийся накануне из Москвы.

Киностудия уже получила от губернатора первый заказ на съемку полнометражного фильма про жителя региона Николая Масалова, который принимал участие в битве за Берлин в 1945 году. Проект создания собственной отрасли кинопроизводства обсуждался Кузбасской торгово-промышленной палатой ещё в июле 2022 года.

Ранее мы писали, что в Кузбассе добыча угля снизилась за 2022 год на 8%. Падение объемов составило 19,5 млн тонн.