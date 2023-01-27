Экс-управляющий красноярского ФСС отправлен под домашний арест за взятку

Бывший управляющий красноярского отделения фонда социального страхования Сергей Москвин отправлен под домашний арест по уголовному делу о получении взятки. О решении сообщает объединённая пресс-служба судов региона в пятницу.

Как следует из сообщения, мера пресечения будет действовать до 25 марта. Решение вынес Железнодорожный суд Красноярска.

По данным правоохранителей, Москвину инкриминируется получение взятки в составе группы должностных лиц, совершённое в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). Наказание по соответствующей статье предполагает до 15 лет лишения свободы, а также штраф. О подробностях дела не сообщается.

Сергей Москвин занимал должность управляющего регионального отделения ФСС с 2017 года. Сейчас, по данным сайта фонда, его обязанности исполняет Елена Лапко.

Стоит отметить, что управлявшая красноярским региональным отделением фонда до Москвина Ирина Астанина тоже проходила по уголовному делу. В 2018 году она была признана виновной в хищении 1,3 млн руб. из федерального бюджета и приговорена к пяти годам колонии общего режима.

Напомним, что 26 января под домашний арест был отправлен экс-директор новосибирского театра «Красный факел» Александр Кулябин.