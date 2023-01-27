В Новосибирске установят 10-метровую крылатую стелу на границе Октябрьского и Дзержинского районов. Жителям города предлагают принять участие в обсуждении проекта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Проект предполагает возведение стелы на Гусинобродском шоссе для обозначения границы Дзержинского и Октябрьского районов. Внешне объект будет представлять из себя 10-метровую стелу с надписью «Новосибирск» и гербом города чуть выше. Также согласно задумке на указателе будут крылья, каждое из которых олицетворяет собой район.

Со стороны Октябрьского района планируется поместить книгу как символ ГПНТБ. А на стороне Дзержинского района изобразят самолёт в честь Чкаловского авиационного завода.

Сейчас власти вынесли проект на общественное обсуждение, которое продлится с 31 января по 13 февраля. Жители смогут высказать свои предложения и замечания о новой постройке. Результаты разместят на официальном сайте города до 21 февраля.

Также отмечается, что строительство стелы будет осуществлено на частные средства.

Напомним, что в начале ноября в Новосибирске на пл.Калинина прошло торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести». Высота клинка памятной стелы составила более 30 метров.