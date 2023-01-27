В Новосибирске прошел форум «Рестобосс»

25-26 января в Новосибирске на площадке центра культуры и отдыха «Победа» прошел форум рестораторов «Рестобосс». Мероприятие было организовано компанией «Аквабайт» и ориентировано на представителей сферы HoReCa.

25 января участники форума приняли участие в стратегической сессии, посвященной дальнейшим перспективам ресторанного бизнеса. В ней приняли участие представитель Novikov School Татьяна Симонова, основатель сетей Cheburek.me, Yellow Door Александр Долгов, основатель компании «Аквабайт» Максим Трофимов, собственник ресторанного холдинга «МаксиМ» Лариса Невидайло, руководитель отдела маркетинга по бизнес-направлению «Яндекс Доставка для ресторанов» Артем Дудин. Участники форума прослушали выступления спикеров, после каждого из которых проходил мозговой штурм.

Организаторы также сформировали экспертный совет, куда в том числе вошли основатель одноименной службы кейтеринга Анна Сидевич, основатель гастробара Poke Top, траттории «Тесту Место» и кулинарной школы «Кухня за кулисами» Яна Фомина, основатель ресторанной группы Friends Orchectra Влад Мусиенко, генеральный директор агентства ресторанного консалтинга PROFIT Олеся Петрова. Благодаря экспертному совету начинающие рестораторы могли получить рекомендации от более опытных коллег.



Отдельно в рамках «Рестобосса» прошла вечеринка RestoBoss Real Story. Шестеро участников ресторанного рынка в легкой и непринужденной манере рассказывали о своих бизнес-провалах. Высокую планку мероприятию задал его организатор, основатель «Аквабайта» (партнер iiko) Максим Трофимов, который максимально эмоционально рассказал подряд сразу несколько ярких историй – от взаимоотношений со своим первым клиентом по автоматизации ресторана до запуска боулинга в кемеровском аэропорту. Эстафету подхватила тюменский ресторатор Лариса Невидайло. Она достаточно интересно рассказала о том, как познакомилась с Аркадием Новиковым, и как после этого открывала «Сыроварню» в Тюмени, не имея при этом необходимой суммы денег. Инвестиции, превышающие 100 млн рублей, в ресторанный проект, наверно, может вложить только человек, одержимый этим бизнесом. Но история оказалась с хорошим концом – несмотря на «закопанные» 30 млн в первоначальную площадку, которая так и не открылась, оставшиеся средства сработали эффективно, и ресторан прошел точку окупаемости.

Другими спикерами мероприятия стали Сергей Цуркан, известный по ресторану «Гуси», который поделился историей провала коктейль-бара «Теплица» в Академгородке, алтайский ресторатор Вячеслав Щербинин, рассказавший об истории инсценировки ограбления собственного бара и о судах с экс-сотрудником за 100 тысяч рублей, экс-директор по маркетингу скандальной сети «Ебидоеби», руководитель отдела маркетинга по бизнес-направлению «Яндекс Доставка для ресторанов» Артём Дудин и основатель федеральной сети закусочных Cheburek.me, сети кофеен Yellow Door Александр Долгов.

26 января участники «Рестобосса» приняли участие в гастротуре, посетив кафе-кондитерскую Kook, гастробар Poke Top, брассерию Lambic, бар-магазин Barbara Bus и «Руки Вверх Бар».

Также в этот день в рамках «Рестобосс» Максим Маленков рассказал о геймификации, автоматизации и цифровизации процесса обучения персонала, а Анна Егорова провела деловую игру “Секреты мотивации”. В свою очередь Регина Бакшун и Екатерина Маркова в рамках бизнес-завтрака рассказали о том, как правильно оформлять партнёрские отношения, Андрей Колесников – о том, как защитить свой бренд и избежать нападок конкурентов, Роман Субачев – о том, чем рискует собственник, а Олеся Петрова провела квест для рестораторов.

Напомним, что основанная Максимом Трофимовым компания «Аквабайт» на постоянной основе проводит мероприятия для рестораторов. Кроме «Рестобосса» это также фестиваль «ДАЧA» и форум «Море технологий». Видеозаписи выступлений спикеров прошедшего мероприятия будут в дальнейшем доступны в YouTube. Презентации уже можно скачать в телеграм-канале форума.

