В «Группе «ВИС» рассказали о новом этапе строительства «концессионных» поликлиник в Новосибирске

На стройках трёх поликлиник, возводимых в Новосибирске в соответствии с соглашением о государственно-частном партнёрстве, началась чистовая отделка помещений. Фасад одного из зданий уже готов на 70%, отчитались в пресс-службе концессионера.

К новому этапу строительства приступили на площадках поликлиники №7 на улице Пролетарской, поликлиники №2 на улице Татьяны Снежиной, а также поликлиники №27 в Заельцовском районе, сообщила пресс-служба «Группы «ВИС» 27 января.

По данным компании, общая готовность этих объектов сейчас составляет 60%.

В медучреждении на Пролетарской чистовые работы ведутся на каждом из четырёх этажей. В здании уже установлены окна и противопожарные витражи, появились электроснабжение, отопление и вентиляция.

Работы также ведутся снаружи здания – устройство несущего конструктива и изоляции вентилируемого фасада выполнено более чем на 70%.

В поликлинике по улице Татьяны Снежиной параллельно с чистовой отделкой проходит ещё ряд работ, в том числе монтаж инженерных коммуникаций. Обустройство фасада здания выполнено на 40%. Подключают коммуникации и в здании поликлиники в Заельцовском районе, где фасад готов на 30%.

Оставшиеся четыре объекта пока находятся на стадии нулевого и отчасти основного циклов. На их площадках идут подготовительные работы — в частности, по переносу инженерных коммуникаций и возведению монолитных железобетонных стен первых этажей.

Как отмечает концессионер, на всех стройплощадках количество рабочих увеличено. Сейчас их более 560.

Напомним, что на днях мэрия Новосибирска выдала официальное разрешение на строительство ГЧП-поликлиники на улице Пролетарской. При этом возведение трёх «концессионных» медучреждений, в том числе и этого, давно активно ведётся. К строительству ещё четырёх объектов приступили позже из-за необходимости пересмотра проектно-сметной документации.

Семь новых зданий поликлиник в Новосибирске возводит ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в ГК «ВИС») в соответствии с соглашением о государственно-частном партнёрстве. Ввод всех объектов на сегодняшний день запланирован на 2023 год. Актуальная стоимость работ составляет 19,5 млрд руб.