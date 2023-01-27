Новосибирская таможня в течение 2022 года с помощью служебных собак изъяла порядка 700 кг насвая. Об этом «Континенту Сибирь» сообщила пресс-служба ведомства.

В общей сложности удалось пресечь 588 преступлений и правонарушений при содействии специально обученных животных. Также при проведении таможенного контроля ручной клади пассажиров международных авиарейсов собаки помогли конфисковать незадекларированной наличности на сумму более 15 млн рублей.

«В 153 случаях четвероногие таможенники не дали ввезти в страну растения гармала, содержащие наркотическое вещество. Также служебные собаки в 360 случаях помогли предотвратить незаконный ввоз некурительной табачной смеси насвай, общий вес изъятого вещества составил около 700 кг»,- рассказали в пресс-службе.

По СФО кинологи с применением служебных собак в 2022 году задержали 101 кг наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ и 1,7 тонн насвая. Итогом проведенной работы стало возбуждение 29 уголовных дел и 1282 дел об административных правонарушениях. Большая их часть связана с выявлением наркотиков и сильнодействующих веществ.

Ранее мы писали, что в Новосибирском аэропорту Толмачево таможенники при помощи служебной собаки предотвратили незаконный вывоз 12,5 тысяч долларов.