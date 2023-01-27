Прикинувшихся садоводами злоумышленников будут судить за махинации с землёй в Новосибирске

Суд в Новосибирске рассмотрит уголовное дело о мошенничестве с муниципальными земельными участками на 80 миллионов рублей. О завершении расследования сообщили в прокуратуре региона 27 января.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – «мошенничество» было возбуждено в отношении двух граждан.

По версии следствия, в период с 2012 по 2014 годы фигуранты предоставили в мэрию Новосибирска сфальсифицированные документы для оформления права собственности на земельные участки в Заельцовском и Калининском районах. На основании этих документов им предоставили участки в собственность для ведения садоводства.

«После регистрации прав собственности на землю в Управлении Росреестра по Новосибирской области обвиняемые распорядились недвижимым имуществом по своему усмотрению, причинив материальный ущерб в размере более 81 миллиона рублей», — рассказали в надзорном ведомстве.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Центральный районный суд Новосибирска.

Как уточнили в областной прокуратуре, по одному фигуранту уголовное дело выделено в отдельное производство – он заключил со следствием досудебное соглашение.

Напомним, что на днях также завершилось расследование уголовного дела о махинациях с земельным участком в известной зоне отдыха под Новосибирском.

Ранее «Континент Сибирь» также сообщал о том, что большая часть сельскохозяйственных земель в Новосибирской области не имеет владельцев.