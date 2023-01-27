«Газпром межрегионгаз Новосибирск» подвел итоги поощрительных акций для потребителей

«Газпром межрегионгаз Новосибирск» подвел итоги акций для абонентов – физических лиц Новосибирской, Томской областей, Алтайского края и Республики Алтай.

В течение декабря 2022 года жители регионов присутствия компании, в полном объеме выполняющие свои обязательства по оплате природного газа, автоматически становились участниками акции «Добросовестный абонент». Среди более 80 тысяч абонентов было разыграно 215 подарочных сертификатов номиналом 2000 рублей.

Для потребителей, имеющих просроченную задолженность, поставщик газа провел акцию по списанию пеней «Дай списать!», которая дает возможность без дополнительных штрафов и санкций погасить накопившиеся долги за газ. Стать участниками акции могли абоненты, оплатившие до 31 декабря 2022 года текущее потребление газа и задолженность за предыдущие периоды. По итогам акции пени были списаны 11,7 тысячам абонентов на общую сумму 1,73 млн рублей.

В рамках ежемесячной акции «Удобней онлайн!» 26 абонентов, подключившихся к «Личному кабинету» и соблюдающих платежную дисциплину, награждены подарками от газовой компании.

«Газпром межрегионгаз Новосибирск» в регионах присутствия использует различные меры для улучшения платежной дисциплины абонентов. При этом большое значение уделяется поощрению за добросовестное выполнение обязательств по оплате ресурса.

В период проведения акций количество абонентов в регионах, имеющих просроченную дебиторскую задолженность, снизилось на 25,4% (с 31,0 тысячи до 23,1 тысячи), общая сумма просроченной дебиторской задолженности сократилась на 24,7%. Количество пользователей «Личным кабинетом» увеличилось на 4,8 тысячи и на конец 2022 года составило 80,9 тысяч абонентов.

«Стимулирующие акции — это одна из мер поддержки потребителей. Абоненты с высоким уровнем платёжной дисциплины являются опорой для газовиков. Мы всегда готовы идти навстречу тем, кто добросовестно относится к своим обязательствам», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Игорь Домаренко.