МТС отмечает значительный рост продаж интеллектуальных приборов учета на базе технологии интернета вещей. Количество умных счетчиков в сети NB-IoT МТС по Красноярскому краю выросло за 2022 год на 32%, при этом основная масса новых подключений пришлась на электросетевые компании.

Крупнейшие поставщики электросетевых компаний Красноярского края используют умные счетчики, работающие на базе сетей интернета вещей NB—IoT МТС, для дистанционного сбора показаний потреблений электричества. Общедомовые приборы учета устанавливаются на точку входа главного электрокабеля в здание передают показания потребления электричества и срез использования электроэнергии. Эти данные позволяют электросетевым организациям автоматизировать рутинные операции по сбору показаний, проанализировать данные о периодах наибольшей загруженности электросетей, спрогнозировать возможные перегрузки и снизить процент аварийных отключений.

«Сейчас сетью интернета вещей NB-IoT от МТС покрыта вся территория крупных населенных пунктов Красноярского края, — прокомментировал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин. — Электросетевые компании региона уже активно подключают умные приборы учета к сетям интернета вещей, чтобы снизить свои затраты. Технологии МТС помогают ресурсоснабжающим компаниям не только удаленно снимать показания со счетчиков, но и бороться с несанкционированными подключениями и хищениями электроэнергии. Используя Big Data и искусственный интеллект, мы можем также выявлять любые злоупотребления на сетях – например, отследить вмешательства в работу приборов учета. Такие кейсы уже реализованы в Поволжье, и мы готовы предложить эти и другие цифровые решения ресурсоснабжающим организациям Красноярского края»