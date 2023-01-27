Кому достался авторынок Сибири по итогам 2022 года?

Несмотря на прогнозы, согласно которым китайские автопроизводители должны были занять больше половины сибирского рынка, по итогам 2022 года их доля оказалась лишь на уровне 18%. Однако это только начало. Какие марки и модели попали в ТОП-10 по Сибири, и как изменилась «расстановка сил» на авторынке за 2022 год — в нашем материале.

В начале января «Континент Сибирь» уже подводили «событийные» итоги 2022 года. На текущем этапе появилась возможность дополнить сделанные выводы за счет поступившей в распоряжение редакции статистики по регистрациям новых автомобилей от агентства «Автостат Инфо».

Согласно этим данным, по итогам 2022 года в Сибири было зарегистрировано почти 40 тысяч новых автомобилей, что на 60% меньше, чем годом ранее. Такие темпы соответствуют общероссийским. Лидерами по падению среди регионов СФО стали Тыва (-67%), Томская область (-62,4%), Красноярский край (-62%), Новосибирская область (-62%). В наименьшей степени пострадала республика Алтай (-39%). «Континент Сибирь» рассмотрел, какие марки и модели пользовались наибольшим спросом у жителей региона.

Топ-10 марок

На первом месте по количеству регистраций оказался отечественный «АвтоВАЗ». Несмотря на временные остановки конвейера и смену акционеров, заводу удалось удержать свои позиции в Сибири. За год количеств регистраций LADA упало на 54%, однако отметку в 10 тысяч автомобилей марка успешно преодолела.

Корейские марки KIA и Hyundai по итогам года также отстояли свои места в топе (2 и 3 место соответственно), однако их позиции постепенно ослабевают на фоне усиления китайских брендов. Hyundai по-прежнему хорошо себя чувствует в Новосибирской, Омской и Кемеровской областях, а также Алтайском крае (1-ое место среди иномарок), а KIA – в Красноярском крае и Томской области (1-ое место среди иномарок). Потенциал для усиления у Hyundai есть в Иркутской области (дилер — «Россо»), где она занимает 5-ое место. В свою очередь KIA по итогам 2023 года имеет возможность увеличить объемы реализации в Хакасии (6-ое место), где в середине 2022 года был открыт новый дилерский центр («СИАЛАВТО»).

Китайская компания CHERY стала рекордсменом по приросту количества дилеров в Сибири. Достаточно лишь отметить, что в 2022 году стало известно о назначении четвертого дилера в Новосибирске (сейчас в городе их три) и третьего в Барнауле. В компании отмечали, что готовы и дальше расширять количество партнеров, пока не будет достигнута необходимая доля рынка. За год марка переместилась с 7 на 4 место, и есть все основания полагать, что на этом она не остановится. Таким образом, уже по итогам 2023 года у CHERY есть шанс стать одним из лидеров рынка. Тем более, что такие примеры уже есть. Среди регионов СФО сильнее всего позиции китайской марки в Иркутской области, где она заняла первое место среди иномарок (дилер — Автокомплекс «Кузьмиха»). С учетом появления в регионе в 2023 году еще одного дилера («Первая Автоколонна») есть основания считать, что марка как минимум удержит свои текущие позиции. В свою очередь потенциал для дальнейшего роста марки есть в Томской области и Кузбассе (7-ая строчка). В обоих регионах в 2022 году были назначены вторые дилеры CHERY.

Замыкает ТОП-5 японская марка Toyota (-66,1%). Наиболее высокие показатели японский бренд показал в Иркутской области (дилер — «Иркут БКТ»), где его позиции традиционно сильны (4 место). В Кузбассе (дилер – «Бизнес Кар»), напротив, марка оказалась лишь на 6 строке.

Несмотря на то, что французская компания Renault первой официально объявила об уходе из России, наличие автомобилей на складах позволило ей остаться в первой «десятке» по итогам 2022 года. По итогам года она расположилась на 6-ой строке (-70%). Наиболее лояльны к ушедшей марке оказались жители Кемеровской области (4 место, дилер – ГК «Сибинпэкс»). На этом фоне Иркутская область, можно сказать, уже проводила марку (8 место, дилер – «Сибавтоцентр»).

По аналогичным причинам в рейтинге остался и японский бренд Nissan (-67,1%), объявивший об уходе из России. Он, как и годом ранее, оказался на 8-ой позиции. У марки по-прежнему сильны позиции в Омской области, Алтайском крае и Кузбассе. Вместе с тем, в Красноярском крае (дилер – ГК «Арсенал») марка уже покинула топ-10.

Седьмую строчку рейтинга впервые занял китайский бренд HAVAL (-26,8%), поднявшись за год на три позиции. Наиболее лояльны к марке в Томской области (дилер – «Сто Коней»), где ей удалось обосноваться на 4 строке, а также в Кузбассе (5 место, дилер — «Сибинпэкс»). В то же время в Омской области и Алтайском крае HAVAL еще предстоит усилить свои позиции, так как пока она не вошла в топ-10. Этому поспособствует и недавнее назначение в Омске второго дилера марки («КЛЮЧАВТО»).

На девятой позиции оказался другой китайский бренд – GEELY (-41%). Высокие позиции марки в том числе обусловлены популярностью модели Coolray. Наиболее лояльны к марке жители Иркутской области (6-ое место), где ее представляет двое дилеров, один из которых (ГК «Первая Автоколонна») брал эту марку на замену Ford. Резерв для роста у марки есть в Новосибирской области, где она пока не вошла в ТОП-10. В 2022 году дистрибьютор назначил в городе второго дилера (тюменская ГК «Восток Моторс»).

Замыкает ТОП-10 отечественный УАЗ (-51,8%). Лучше всего позиции завода в Кемеровской и Иркутской областях (9 место). Основной объем продаж марке делает внедорожник Patriot, который вошел в топ-10 самых популярных моделей в целом по рынку.

Топ-5 премиум-брендов

Премиум-сегмент авторынка в наибольшей степени пострадал с точки зрения продаж. Объемы регистраций новых автомобилей премиум и люкс-брендов упали в Сибири на 75%, хотя в целом рынок уменьшился лишь на 70%.

Первое место в рейтинге занял японский Lexus. В очередной раз сразу три внедорожника марки (RX, LX, NX) попали в пятерку наиболее часто регистрируемых моделей премиум-брендов. Если рассматривать позиции Lexus в разрезе регионов, то в Алтайском крае (дилер – «АЕМ-Холдинг») и Томской области (дилер – ГК Elke) марке удалось удержать первую строчку, в Кузбассе (дилер – ТПК «Золотое Крыло») она «сыграла вничью» с BMW, а в остальных крупных регионах Сибири уступила ближайшим конкурентам. В 2022 году сразу несколько сибирских дилеров Lexus также провели релокацию бренда, объединив шоу-румы с Toyota. Благодаря такому шагу новосибирский («Восток Моторс») и красноярский («Медведь Холдинг») дилеры Lexus смогли использовать освободившиеся площади под новые бренды. А в Омске здание дилерского центра марки («Автоплюс») вообще было законсервировано.

На второй позиции оказался немецкий Mercedes-Benz. В Новосибирской и Иркутской областях марке вообще удалось занять первое место в своем сегменте, как и в целом по России. На сегодня Новосибирская область является единственным регионом Сибири, где у легковой линейки Mercedes-Benz сразу два официальных дилера – «ФАСТАР» и «СТС-Автомобили». Стоит отметить, что перед новым годом российское представительство Mercedes-Benz разослало своим официальным дилерам письмо, в котором говорилось об изменениях в процессах постпродажного обслуживания автомобилей немецкой марки, в частности о том, что диагносты потеряют доступ к настройке систем и приборов. И хотя дилеры отмечают, что клиентам Mercedes-Benz не стоит опасаться негативных изменений в обслуживании, потому что в своем письме дистрибьютор по сути перечисляет те меры, которые начали применяться еще в течение года, негативный осадок все равно остается.

Впрочем, наиболее категорично поступила марка Audi, сайт которой в России перестал работать, переадресуя на сайт головной компании. Тем не менее, по итогам года марка осталась на 4 позиции. Немногочисленная дилерская сеть марки в Сибири также претерпела изменения – московский «Автомир» провел в Новосибирске релокацию марки в свой автокомплекс на Петухова, где Audi будет располагаться вместе с другими брендами Volkswagen. Примечательно, что когда группа компаний брала дилерство марки, то салон на Энергетиков рассматривался как временное решение, предусматривая возможность строительства полнофункционального салона бренда в будущем в случае высоких продаж. Однако по факту в силу объективных причин процесс пошел в другую сторону.

Третье место занял баварский бренд BMW. Несмотря на непростую ситуацию на рынке, компания реализовала свои планы и открыла новых партнеров в Барнауле («Медведь-Холдинг») и Тюмени («БАРС»). И если красноярский «Медведь-Холдинг» работает по Алтайскому краю пока в статусе авторизованного сервисного партнера, то омский «БАРС» в итоге открыл полнофункциональный дилерский центр по стандартам BMW. В отличие от коллег по премиальной немецкой тройке, баварская марка пока пытается максимально сохранить свое присутствие. В Красноярском крае и Омской области марка удержала первое место среди премиум-брендов, а вот в Иркутской области (дилер – «АнгарА») уступила не только Lexus, Mercedes-Benz, но и Audi.

Замыкает ТОП-5 британский Land Rover. В 2022 году некоторые дилеры отказались от дальнейшей работы с этим брендом, как например «АГАТ» в Красноярске, а некоторые, наоборот, продолжили поставлять автомобили через параллельный импорт, как например, «Альбион Моторс» в Новосибирске и Барнауле. Более того, в декабре компания даже провела клиентскую презентацию нового Range Rover в формате, как это обычно требуют дистрибьюторы.

Дискуссии по поводу того, корректно ли рассматривать китайский премиум-бренд EXEED в одном сегменте с европейскими и японскими премиум-брендами, еще ведутся. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ», к примеру, пока этого не делает. Вместе с тем, если рассматривать результаты EXEED, то эта марка безоговорочно попадает на первую строчку по итогам первого года своей работы на российском рынке.

Люкс-бренды

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в 2022 году в СФО, по данным «Автостат Инфо», было зарегистрировано 7 новых внедорожников Bentley Bentayga (от 14,63 млн руб), 3 седана Bentley Continental (от 14,2 млн руб) и 3 Bentley Flying Spur (от 14,64 млн руб), 2 внедорожника Rolls-Royce Cullinan (от 25 млн руб), 1 суперкар Ferrari Roma (о 17,2 млн руб), 2 кроссовера Lamborghini Urus (от 15,9 млн руб), 4 суперкара Porsche 911 Carrera (от 9 млн руб), 1 спорткар Chevrolet Corvette (от 7,4 млн руб). Не остались в стороне и российские марки. Так, своего владельца нашел 1 представительский отечественный седан Aurus Senat (от 24 млн руб).

Официальный уход из России европейских люкс-брендов открыл региональным дилерам возможности для их параллельного импорта. Так, к примеру, в ГК «Первая Автоколонна» (официальный дилер Porsche, Mercedes-Benz, Volvo, Jaguar, Land Rover, Mazda, Geely, Omoda в Иркутской области) отметили «Континенту Сибирь», что среди автомобилей, привезенных по параллельному импорту, есть, к примеру, и автомобили Lamborghini. В компании говорят о наличии возможности поставок даже Rolls-Royce Cullinan, но лишь в случае наличия конкретного клиента. Изменилась ситуация и по бренду Porsche. «Если раньше наши объемы продаж автомобилей Porsche были ограничены квотами, которыми нам мог выделить дистрибьютор, то теперь мы можем поставить то количество автомобилей, которое соответствует спросу», – констатировал «Континенту Сибирь» совладелец ГК «Первая Автоколонна» Петр Хомяков.

Анализируя данные за 2022 год, нельзя не затронуть и новые электрокары. За год в СФО было зарегистрировано порядка 50 таких машин. Среди них – 35 новых автомобилей Tesla, из которых большая часть пришлась на Tesla Y. Кроме того, своих владельцев нашли 4 Jaguar i-pace, 2 Evolute i-Pro, 1 Porsche Taycan. Кроме того, в списке регистраций оказались китайские электрокары Weltmeister ex5 (1), Voyah Free (1), Polestar 2 (1), Li Xiang One (1). По прогнозам директора центра продаж авто с пробегом «Автобан» (г. Омск) Ивана Беланова, доля электрокаров будет стремительно увеличиваться, поскольку для этого есть все предпосылки. Петр Хомяков, напротив, считает, что электромобили – это технологический тупик и надувательство.

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