В новосибирском аэропорту Толмачево задержали супружескую пару из Республики Саха. Они устроили дебош на борту рейса, следовавшего из Таиланда до Нерюнгри с пересадкой в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел из-за словесного конфликта пары с одним из пассажиров незадолго до вылета.

«На неоднократные требования экипажа успокоиться и прекратить выражаться нецензурной бранью граждане не реагировали, в связи с чем командир воздушного судна отказал им в перелете», — отметили в пресс-службе.

Несмотря на это супруги продолжили конфликт, в связи с чем бортпроводникам пришлось вызвать сотрудников полиции. Задержанных доставили в дежурную часть, где на них составили административные протоколы за мелкое хулиганство. От прохождения медицинского освидетельствования дебоширы отказались.

Напомним, что накануне авиарейс из Новосибирска в казахстанский город Тараз был задержан на 17 часов.