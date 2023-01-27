Новосибирская космонавтка Анна Кикина на МКС стала участницей научного эксперимента «Кардиовектор»

Игорь Черных
 
фото - сайт Госкорпорации «Роскосмос»

Член экипажа 68-й длительной космической экспедиции Анна Кикина продолжает полет на Международной космической станции (МКС). Совместно с коллегами, космонавтами «Роскосмоса» Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным, Анна стала участницей научного эксперимента «Кардиовектор». Об этом сообщается на официальном сайте Госкорпорации «Роскосмос».

Одним из очередных научных экспериментов в программе полета российского экипажа стал новый этап работы в рамках комплексного исследовательского проекта «Кардиовектор». Целью новосибирской космонавтки Анны Кикиной и её коллег в рамках данного проекта было получение новой научной информации о роли правых и левых отделов сердца в приспособлении системы кровообращения к условиям длительного космического полета

Целью исследования «Кардиовектор» является изучение реакций сердечно-сосудистой системы в процессе адаптации организма человека к условиям длительной невесомости. В нем поочередно участвуют экипажи нескольких длительных космических экспедиций. Все получаемые в ходе экспериментов физиологические данные записываются во внутренней памяти бортового компьютера медицинского обеспечения. После каждого сеанса эксперимента, полученные данные передаются на Землю.

Напомним, что новосибирская космонавтка Анна Кикина отправилась на орбиту 5 октября 2022 года в составе экипажа миссии SpaceX Crew-5 и космической экспедиции МКС-68 и находится в космосе уже 112 дней.

Ранее “Континент Сибирь” рассказал, что Анна Кикина сняла видео, как она делает уборку на космической станции условиях невесомости.

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