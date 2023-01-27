Несмотря на непростую экономическую и геополитическую ситуацию, сложившуюся в мире, завод «Электроагрегат», работающий в рамках государственного оборонного заказа, наращивает темпы, осваивая производство новой продукции. О том, повлияли ли на работу предприятия санкции, о реализации новых проектов и планах на 2023 год «Континенту Сибирь» рассказал президент совета директоров АО «Электроагрегат» ИВАН ДЕРИШЕВ.

— Иван Сергеевич, как «Электроагрегат» в 2022 году адаптировался к изменившимся условиям работы? Что было самым сложным?

— Если говорить о санкциях, то пока мы особого влияния на наше производство не ощутили. Небольшая часть импортных комплектующих оказалась под запретом, но по всем позициям есть возможность найти альтернативные предложения из дружественных стран. Помимо этого, у нас был довольно большой запас комплектующих на складах, что позволило решать вопросы замены в рабочем порядке. На сегодня у нас не осталось проблемных позиций. Что касается затруднений с международными платежами, то здесь тоже проблем не возникло: 99% импортных комплектующих мы получаем из Китая, даже если они европейского производства. Контракты с китайскими поставщиками мы давно перевели в юани. Как говорится, отделались легким испугом.

Завод «Электроагрегат» появился в Новосибирске в 1941 году как часть эвакуированного во время Великой Отечественной войны Союзного Московского прожекторного завода. Предприятие специализировалось на выпуске противосамолетных автомобильных зенитных прожекторных станций. После войны предприятие начало наращивать объемы гражданской продукции, а в 1947 году получило название «Электроагрегат». В августе 1993 года в результате приватизации головного завода электроагрегатов государственного предприятии НПО «Электроагрегат» было учреждено ОАО «Электроагрегат». Позднее для маркетинговой работы и продвижения продукции завода был создан Торговый Дом «Электроагрегат». Сегодня завод разрабатывает и производит системы электроснабжения, электроустановки, дизельные электроагрегаты, системы управления военного и гражданского назначения, работает по заказу Минобороны, МЧС и ФСБ.

— На сегодня одним из крупнейших заказчиков «Электроагрегата» традиционно является Минобороны РФ. Удалось ли предприятию выполнить поставленные задачи по ГОЗ в текущих условиях?

— Мы полностью исполнили задачи гособоронзаказа в 2022 году, несмотря на различного рода препятствия, в частности, замену поставщиков крупных комплектующих и срывы сроков поставки электроники. Все заказы для нужд Министерства обороны РФ выполнены полностью, но, к сожалению, не вся продукция еще отгружена, это связано лишь с переносом сроков самим заказчиком. Готовые изделия находятся на площадке и ждут новых указаний.

— А как обстояли дела с производством гражданской продукции? Не ушла ли она на второй план из-за очевидных приоритетов современных реалий?

— Производство гражданской продукции для нас тоже является приоритетным, и мы показали хорошие результаты в этом направлении. Приведу несколько примеров, которые нам особенно запомнились. Так, мы делали самый сложный для нас проект в части сроков изготовления для АО «Витимэнерго» — поставку высоковольтной дизель-генераторной установки (ДГУ) мощностью 1,8 МВт. Заказчик обратился с просьбой реализовать проект в короткие сроки, чтобы поселок Перевоз (Иркутская область, Бодайбинский район) ушел в зиму с гарантированными теплом и светом. Мы приложили немало усилий, но все сделали вовремя: доставили, смонтировали, запустили. Теперь в поселке светло и тепло. Для нашего самого отдаленного энергокомплекса — Озерновского горно-металлургического комбината, расположенного на Камчатке, «Электроагрегат» выполнил уже третий проект. На этот раз для обеспечения круглосуточной непрерывной работы горно-металлургического комплекса конструкторским отделом предприятия была разработана электростанция мощностью 1 МВт с выносным радиатором и системой утилизации тепла. Помимо этого, мы отметились даже за Северным полярным кругом: для энергетической компании «Саха — Якутия» разработали, изготовили и интегрировали в существующий энергоцентр две высоковольтные ДГУ общей мощностью 3,6 МВт. Эти работы проводились в ПГТ Депутатский, административном центре Усть-Янского района Республики Якутии.

Еще один важный и самый ответственный проект — резервирование питания оборудования, ответственного за работу системы вентиляции и кондиционирования шахты. Эта задача была выполнена за счет поставки высоковольтной электростанции 2,5 мВт 3-й степени автоматизации для угольной шахты «Костромовская» в Кемеровской области. Такое решение призвано позволить обеспечить «аварийную броню» электроснабжения, а значит, безопасность для персонала в непредвиденных ситуациях. Годом ранее на эту же шахту была поставлена аналогичная электростанция.

— С учетом такой высокой загрузки в прошлом году, бралось ли предприятие за выполнение заказов от региональных компаний?

— Да, конечно. Хочу отметить реализованный проект в нашем родном Новосибирске для ООО «Талос Инжиниринг». Три дизельных электростанции «ЭТРО» общей мощностью 4,1 мВт мы изготовили и поставили в аэропорт Толмачево в составе энергокомплекса. Поскольку станции устанавливались на парковке перед терминалом, техзадание предусматривало очень жесткие ограничения по создаваемому шуму. Проще говоря, уровень шума должен быть сравним с шумом грузового КамАЗа.

Пришлось поломать голову, чтобы промышленный дизель мощностью 2000 л. с. работал тихо и никому не мешал. Все контейнеры с ДГУ оснащены в том числе системой шумопоглощения: камерами шумопоглощения на вытяжной вентиляции и маркизами на проемах приточной и вытяжной вентиляции. Эти меры позволили снизить уровень шума работающей ДГУ до 70 дБ и обеспечили работникам и пассажирам более комфортное нахождение на территории аэропорта. Среди серьезных заказчиков нельзя не упомянуть и Пенсионный фонд РФ, для которого мы осуществляем поставки в течение последних трех лет, и компанию «Газпром нефть», с которой мы работаем уже на протяжении 10 лет.

— Какие изменения претерпела ваша производственная линейка за 2022 год?

— Предприятием была разработана и изготовлена электростанция мощностью 100 кВт для технологических нужд предприятия, занимающегося ремонтом и восстановлением вооружения и военной техники, в том числе участвующей в СВО. Изготовлен первый, серийный образец системы электроснабжения автомобильного базирования мощностью 2 х 100 кВт третьей степени автоматизации, предназначенный для обеспечения электропитанием РЛС метрового диапазона для сухопутных войск. В настоящее время он проходит квалификационные испытания. Кроме того, в течение года «Электроагрегат» по запросам от воинских частей, на безвозмездной основе, обеспечивал и продолжает обеспечивать запасными частями для восстановления и пополнения комплектами ЗИП ранее выпущенных изделий, которые были повреждены в результате огневого воздействия противника.

— Какие планы по развитию намечены на 2023 год?

— На предприятии уже сформирован план по техническому перевооружению на 2023 год. Планируем заново создать участок деревообработки, но уже на базе современного обрабатывающего центра. Несколько лет назад участок деревообработки закрыли, так как оборудование совсем пришло в негодность, а обновлять его не было возможности, поэтому перешли на кооперацию. Сейчас пришло время все вернуть назад. Также в планах — закупка трубогибочных станков с числовым программным обеспечением, оборудование для лазерной очистки металла и прочее. Сейчас формируем заявку на государственное софинансирование. Продолжаем глобальную работу по реорганизации, реконструкции и капитальному ремонту внушительного имущественного фонда и инженерных сетей. Могу добавить, что и в имущественной деятельности мы тоже приросли. В прошлом году были полностью отремонтированы и введены в эксплуатацию дополнительные площади около (2,5 тыс. кв. м) в производственный кластер арендаторов. На этих площадях разместились несколько инновационных проектов. Например, производство российской разработки «АСМ СОЖ» (Автоматизированная система мониторинга смазочно-охлаждающей жидкости) для обрабатывающего оборудования. Мы гордимся тем, что наша площадка стала территорией развития, в границах которой местные резиденты обретают общие цели, кооперируясь друг с другом.

— Оказал ли негативные последствия на работу «Электроагрегата» в 2022 году корпоративный конфликт с экс-совладельцем предприятия Евгением Грибовым? Удалось ли «Электроагрегату» отстоять свою позицию в судах?

— Судебные разбирательства в арбитражном суде пока продолжаются. Точка еще не поставлена. Комментировать сам процесс на текущем этапе считаю неправильным. Решение суда, вступившее в законную силу, и станет лучшим ответом на ваш вопрос. Учитывая тот информационный фон в СМИ, который создают наши оппоненты, можно предположить, что аргументы, отражающие правовые аспекты, у них закончились. Осталось только поливать грязью участников процесса и дискредитировать само предприятие. На мой взгляд, это мерзко и подло! Конечно, это мешает стабильной работе предприятия. Но несмотря на все, «Электроагрегат» продолжает работать и развиваться, а это самое главное. У меня нет сомнений в нашей победе.