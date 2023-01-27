Синоптики предупредили новосибирцев о штормовом ветре

В пятницу, 27 января, в Новосибирской области ожидаются порывы сильного ветра. Они могут достигать 20 метров в секунду.

Как сообщили в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в течение дня ветер усилится с 8-13 до 18 метров в секунду, а по области местами до 20 метров в секунду.

В мэрии Новосибирска предупредили, что из-за усиления ветра возможны сбои в работе систем электроснабжения, падение деревьев и рекламных щитов. Власти призвали горожан к осторожности.

Температура воздуха в Новосибирской области в пятницу составит -7…-9 градусов, по области -6…-11. Такая же погода ожидается в регионе и на грядущих выходных, при этом сильные порывы ветра – до 19 метров в секунду – будут местами в ночное время.

Днём на выходных скорость ветра составит 6-11 метров в секунду.

Как сообщалось, после экстремальных холодов, стоявших в Новосибирской области на прошлых выходных, морозов в регионе пока не ожидается.