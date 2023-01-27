Стало известно, когда в Новосибирске откроется для движения транспорта улица Ленина

В Новосибирске начался демонтаж новогодних украшений. Все работы будут завершены до конца марта – начала апреля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Демонтаж главной городской елки запланирован на 10-12 февраля. В парках культуры и отдыха, в том числе в парке «Арена», новогодние фотозоны, гирлянды и другое оформление начнут убирать 1 февраля. Горки, катки и лыжни будут работать как можно дольше – в зависимости от погодных условий, отметили в мэрии.

Напомним, что на оформление города в рамках проекта «Новосибирск — новогодняя столица России» в этом году из областного бюджета выделили 150 млн рублей.

Также проезд транспорта по улице Ленина будет возобновлён не позднее 4 утра 10 февраля. Напомним, что улицу перекрыли еще в ноябре 2022 года. Несмотря на это, от жителей города поступали неоднократные жалобы на наличие автомобилей на пешеходных участках улицы.

Ранее мы писали, что дирекция творческих программ Новосибирска объявила аукцион на демонтаж украшений в Театральном сквере за 8,04 млн рублей. По итогу торгов цена снизилась до 7,96 млн рублей.