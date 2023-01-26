Во время сессии Законодательного собрания Новосибирской области, 26 января, депутаты приняли ряд кадровых решений, а также вновь поспорили с правительством Новосибирской области о результатах реализации нацпроектов в регионе.

О том, что в региональном Заксобрании грядут кадровые перестановки, «Континент Сибирь» писал еще неделю назад. Депутаты освободили от должности председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Александра Терепу, который покинул Заксобрание в связи с назначением главой новосибирского отделения Социального фонда РФ. На освободившуюся должность председателя комитета по строительству, ЖКК и тарифам его члены избрали Олега Подойму, ранее возглавлявшего комитет по госполитике. В свою очередь, Игорь Умербаев был избран председателем комитета Заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению. Комментируя кадровые перестановки, председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив отметил, что надеется, что все изменения пойдут только на пользу законодательному органу.

В ходе 30-й сессии Заксобрания Новосибирской области депутаты заслушали отчет министра экономического развития региона Льва Решетникова о реализации национальных проектов на территории области. По словам министра, на выполнение региональных программ по нацпроектам в 2022 году было выделено более 54 млрд рублей из бюджетов всех уровней. «На реализацию 46 региональных проектов в 2022 году были направлены рекордные 54,23 млрд рублей, из которых 30,41 млрд рублей — средства федерального бюджета, 23,8 млрд рублей — средства консолидированного бюджета Новосибирской области. Важнейшими направлениями финансирования стали проекты «Безопасные качественные дороги», «Демография», «Здравоохранение», — отметил Лев Решетников. Он также добавил, что, несмотря на все сложности прошлого года, удалось достичь практически всех показателей, и кассовое исполнение программ составило 92%. «Это больше, чем в других регионах Сибирского федерального округа. Новосибирская область в очередной раз доказала свою надежность перед федеральным центром и стала одним из лидеров реализации национальных проектов в стране», — подчеркнул министр экономического развития области.

Между тем, оптимистичный доклад Льва Решетникова депутатов не слишком убедил. Так, депутат от КПРФ Яков Новоселов попросил министра уточнить: «Рекордные расходы бюджетных средств связаны с ростом цен или с настоящими результатами — введением в строй объектов и так далее? 19 ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов. — «КС») было построено в 2022 году. А сколько планировалось?»

По словам Льва Решетникова, финансирование нацпроектов растет по факту ежегодно. По ФАПам ситуацию пояснил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. Он отметил, что в прошлом году планировали ввести в эксплуатацию 46 ФАПов, но по ряду причин, в том числе экономических, смогли ввести только 19. Остальные будут введены в 2023 году.

Депутат Сергей Левшенков (фракция «Новые люди») обратил внимание, что в докладе главы минрегионразвития прозвучало, что детская школа искусств в Купино уже готова. Однако у депутата другая информация — школу еще строят. Это подтвердил и представитель минкульта региона, который сказал, что сдача объекта запланирована на 2024 год.

По мнению вице-спикера Заксобрания Ирины Диденко («Единая Россия»), нужно различать освоение денежных средств и фактический ввод в эксплуатацию объектов. «Цель — не просто освоение денег на строительство объектов, а получение гражданами качественных услуг, в том числе и с точки зрения бюджетной эффективности. Поэтому мы видим, что из 46 ФАПов сдано всего 19, или 40%, а освоение средств — 84%. По поликлиникам даже говорить не хочу. Деньги на них выделены хорошие, а поликлиник-то фактически нет. По нацпроекту «Образование» введено две школы. А планировалось восемь. И мне представляется, что сдать к декабрю 2023 года эти школы практически невозможно. Зачем брать на себя такие обязательства? Мы из года в год переносим сроки строительства объектов. Может быть, пора уже честно сказать, что мы реально можем сделать, а что — нет?»

Впрочем, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук не разделил пессимизм вице-спикера. По его словам, шесть школ, которые строят по концессиям, будут построены в 2023 году. Правда, он добавил, что процесс лицензирования может затянуться до 2024 года. «Что касается остальных объектов, они находятся в разной степени готовности. И у нас нет сомнений, что основная их масса будет завершена в строительный сезон», — рассказал министр.

Справедливости ради надо сказать, что были и благожелательные отзывы о реализации нацпроектов на территории области. Так, депутат Дмитрий Козловский («Единая Россия») в своем выступлении отметил, что после посещения строящейся на его округе поликлиники в Новомарусино у него поднялось настроение. «Сделано все современно, все продумано, оборудование завезли, и мы ждем открытия. Но мне бы хотелось, чтобы увеличилось финансирование на программы по нацпроекту «Экология», которые сегодня в аутсайдерах. Это очень серьезная тема. И если нет возможности сделать это за счет федерального бюджета, то запланировать средства в областном», — высказал свою точку зрения депутат.

Вице-спикер Заксобрания от ЛДПР Наталья Красовская также отметила, что региональное правительство, несмотря на проблемы, возникшие в 2022 году, справилось со всеми задачами достойно, о чем свидетельствуют цифры, приведенные в докладе минэкономразвития.

Комментируя обсуждение отчета Льва Решетникова во время пресс-подхода, Андрей Шимкив согласился, что вопросы депутатов закономерны. «Во главу угла надо ставить не цифры, а реальное исполнение. Нужно задействовать все механизмы, которые помогают проектировать, строить и вводить социальные объекты в срок. Это ровно то, о чем говорят президент и правительство РФ, когда речь идет о реализации национальных проектов. Мы просто обязаны укладываться в срок», — подчеркнул спикер Заксобрания.