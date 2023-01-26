SuperJob: 2 из 3 новосибирцев поддерживают идею полного запрета электронных сигарет

Экономически активное население Новосибирска за полный запрет на продажу электронных сигарет. Меру поддержали две трети опрошенных сервисом SuperJob.

2 из 3 новосибирцев поддерживает полный запрет на продажу электронных сигарет. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob. Опрос проводился среди экономически активного населения города с 23 по 25 января 2023 года.

Доля пользователей вейпов среди никотинозависимых за 4 года выросла почти в 2 раза: в 2019 году 8% курили только вейпы, 12% — и электронные, и обычные сигареты, сейчас таковых 23 и 13% соответственно.

Запрет электронных сигарет в России поддерживают 68% новосибирцев, 12% выступают против. Запрет на продажу в первую очередь обосновывается заботой о здоровье молодежи, однако мнение респондентов до 34 лет о полном запрете вейпов разделилось поровну. Чаще всего одобряли запрет электронных сигарет респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (73%).

Предложение о запрете продажи вейпов поддерживают 70% некурящих граждан и 64% курильщиков обычных сигарет. Инициатива ожидаемо не нашла поддержки у пользователей электронных сигарет: 45% против, каждый третий воздержался, за — всего 22%.

18 января спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложения о возможном запрете вейпов. По мнению Володина, нормы, которые были приняты ранее для регулирования сферы, не работают. Важность запрета вейпов глава нижней палаты объясняет заботой о гражданах.

Ранее в 2020 году в России запретили продавать вейпы и другие устройства для курения несовершеннолетним.

Напомним, что Новосибирская область стала лидером по жалобам в Госдуму РФ. Жители региона написали в два раза больше жалоб, чем Иркутская область, которая заняла второе место в рейтинге.