Новосибирская область — лидер в СФО по жалобам в Госдуму

За весь 2022 год больше всего обращений в федеральный парламент, если считать регионы Сибирского федерального округа, пришло из Новосибирской области.

Статистику обращений фиксирует электронная система «Приёмная Государственной Думы». Согласно этим данным, реже всего из СФО приходили просьбы от жителей Тывы.

Новосибирская область лидирует по количеству запросов к федеральным парламентариям и в пересчете общего числа обращений на 100 тысяч жителей региона. Это не самый большой по населению субъект в СФО, хотя его областной центр — крупнейший в стране муниципалитет (Москва и Санкт-Петербург — города федерального значения).

Например, на каждые сто тысяч жителей Красноярского края в ГД пришло примерно по 115 обращений. В этой интерпретации территория не входит в тройку лидеров СФО по запросам к федеральным парламентариям, а находится ближе к концу рейтинга.