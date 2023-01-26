В Новосибирске и Санкт-Петербурге задержали организаторов фиктивного кол-центра по помощи в получении кредита. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.

По данным следствия, с февраля по август 2022 года житель Санкт-Петербурга управлял сетью кол-центров на территории Новосибирска. Мошенники звонили гражданам, выдавая себя за сотрудников банков, и предлагали оформить кредит. После этого аферисты под различными предлогами получали от жертвы деньги. В качестве таких предлогов использовались необходимость оплаты страховых взносов или курьерской доставки.

По семи адресам в двух городах полицейские совместно с Росгвардией задержали 10 подозреваемых. Организатор и его помощник проживали в Санкт-Петербурге, еще пятеро руководителей кол-центров, кассир и два фигуранта, которые курировали все финансовые потоки нелегальной организации, находились в Новосибирске. На данный момент известно о 57 потерпевших из девяти регионов России.

Организатору группы, а также 7 соучастникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще двоих их сообщников поместили под домашний арест.

Напомним, что за прошлый год сотрудники Сибирского отделения Сбербанка спасли от мошенников сбережения клиентов на сумму 18 млн рублей. Преступники действовали с применением методов социальной инженерии.