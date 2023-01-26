В Новосибирской области за год аспирин подорожал на 43%, а в Красноярском крае — на 48%

Стоимость медикаментов в двух регионах Сибири – в Новосибирской области и Красноярском крае выросла за предыдущий год в среднем на 8% и 9,7% соответственно, а по некоторым востребованным позициям значительно больше. Об этом сообщает Росстат.

Наибольший прирост к стоимости в Новосибирске произошел по следующим позициям: аспирин — 43%, йод — 31%, таблетки валерианы — 17%, цитрамон — 14% и анальгин — 12%. Также зафиксировано повышение цены перевязочных материалов на 18%.

В Красноярском крае сопоставимое повышение стоимости аспирина — 48%, йод — 45%, мирамистин — 28%, аллохол — 28%, но-шпа — 23%, цитрамон — 21%, таблетки валерианы — 21% и активированный уголь — 20%. Вата и бинты подорожали на 34% и 33% соответственно.

Ранее мы писали, что согласно данным Росстата в Новосибирской области самый дешевый бензин в стране.