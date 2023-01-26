Бывший замминистра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов назначен на новую должность

Экс-замминстра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов получил новую должность в Новосибирском государственном театральном институте. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

Экс-замминстра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов назначен на должность проректора по молодежной политике и воспитательной деятельности Новосибирского государственного театрального института. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

«Круг задач широк: от очевидных из названия позиции до всевозможных задач по партнёрской коммуникации и профориентационной работе с возможными будущими студентами в рамках приёмной кампании. Ну и, конечно же, мои любимые направления: Пушкинская карта и креативные индустрии — куда же я без них!», — сообщил о круге должностных обязанностей Григорий Милогулов.

Также проректор рассказал, что познакомился с институтом еще во время работы в министерстве культуры. В то время шел процесс переговоров о покупке здания ДК «Энергия» (собственник АО «Союз») для института за счет областных средств. Григорий Милогулов уточнил, что был очень рад этой сделке, так как это стало импульсом для развития единственного за Уралом театрального ВУЗа. «Континент Сибирь» писал, что сумма сделки превысила 120 млн рублей.

Ранее 23 января 2023 года стало известно, что Григорий Милогулов покинул свой заместителя министра культуры Новосибирской области по собственному желанию.

Напомним, что за задержанного бывшего директора «Красного факела» Александра Кулябина поручились известные деятели культуры. Сегодня станет известна мера пресечения в отношении Кулябина.