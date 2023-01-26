За задержанного в Новосибирске Александра Кулябина поручились известные театральные деятели

Руководители и артисты известных столичных театров выступили поручителями в суде по уголовному делу экс-директора новосибирского театра «Красный факел» Александра Кулябина, задержанного по подозрению в растрате. В их числе – Константин Райкин, Елизавета Боярская и Юлия Пересильд.

О том, что за Александра Кулябина поручились известные театральные деятели, сообщается в Telegram-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня».

«Поручились гендиректор “Большого театра” Владимир Урин, директор РАМТ (Российский академический молодёжный театр) Софья Апфельбаум, худрук «Театра Наций» Евгений Миронов, актриса Юлия Пересильд, актриса Елизавета Боярская, актёр Александр Балуев, народный артист Константин Райкин», — говорится в сообщении.

Напомним, что бывший директор новосибирского театра «Красный факел» Александр Кулябин был задержан 24 января по подозрению в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По данным правоохранительных органов, ущерб по уголовному делу составил порядка 1,8 млн руб.

Александр Кулябин руководил «Красным факелом» с 1999 года и был уволен с поста директора театра по инициативе министерства культуры Новосибирской области в конце 2022 года. Ранее в театре были отменены спектакли его сына Тимофея Кулябина, покинувшего пост главного режиссёра учреждения весной 2022 года. Известно, что последний в прошлом году уехал из России.