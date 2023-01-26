В Новосибирской области Искитимский районный суд огласил решение по делу экс-главы рабочего поселка Линево. Яков Ландайс получил 3 года условного лишения свободы по обвинению в превышении должностных полномочий при реализации муниципальных контрактов. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Ландайс Я. Я., являясь главой рабочего поселка Линёво Искитимского района Новосибирской области, без проведения экспертизы построенного объекта капитального строительства на соответствие требованиям технических регламентов и проектной документации и получения заключения органа государственного строительного надзора ввел его в эксплуатацию, а также подписал платежные поручения о перечислении денежных средств, находящихся на счете администрации муниципального образования р.п. Линёво, на сумму 5 232 530 рублей и 3 754 000 рублей в пользу общества с ограниченной ответственностью за выполненные работы по ранее заключенному муниципальному контракту», — сообщает пресс-служба суда.

По информации СУ СК России по Новосибирской области, работа была принята руководителем муниципального образования до того, как пришли результаты экспертизы. Акты о приемке работ были подписаны в октябре 2018 года и январе 2019 года в нарушение требований закона, тем самым администрации поселка Линево был причинен материальный ущерб.

Чиновник подписал платежные поручения, по которым строительная фирма получила почти 9 млн. рублей. Свою вину обвиняемый признал только частично.

По итогу судебных разбирательств, Ландайса приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Вместе с этим бывшего главу поселка обязали выплатить нанесенный ущерб на сумму в 8 986 530 рублей.

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