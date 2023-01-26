Избрана мера пресечения бывшему директору новосибирского театра «Красный факел» Александру Кулябину

Суд Новосибирска избрал меру пресечения бывшему директору новосибирского театра «Красный факел» Александру Кулябину. О задержании Кулябина по делу о растрате стало известно 24 января.

26 января Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в отношении бывшего директора «Красного факела» Александра Кулябина. Ему назначили домашний арест до 23 марта.

«Постановление не вступило в законную силу», — говорится в сообщении Управления Судебного департамента в Новосибирской области.

Расследование дела находится под контролем прокуратуры Новосибирской области.

«Ъ-Сибирь» указывал со ссылкой на свои источники, что Александр Кулябин незаконно, по версии следствия, выплачивал надбавку к зарплате своему сыну Тимофею Кулябину, который работал в театре главным режиссером. Следователи недосчитали 1,8 млн рублей. После обнаружения этого факта Александр Кулябин возместил ущерб министерству культуры Новосибирской области за счет бюджета театра.

Напомним, что Александр Кулябин, руководивший театром «Красный факел» с 1999 года, был уволен по инициативе регионального минкульта в конце декабря прошлого года. Новым директором «Красного факела» в конце декабря 2022 года назначена Антонида Гореявчева, ранее руководившая театром «Старый дом».

Также напомним, что весной 2022 года пост главного режиссёра «Красного факела» покинул Тимофей Кулябин, занимавший эту должность на протяжении семи лет. В 2015 году в отношении Тимофея Кулябина, выступившего режиссёром постановки «Тангейзер» в Новосибирском театре оперы и балета, было возбуждено административное дело в связи с заявлением об осквернении чувств верующих. Позже производство было прекращено.

21 декабря 2022 года появилась информация об отмене спектаклей Тимофея Кулябина. Сам же режиссер активно выступал против специальной военной операции, находившись за границей. 17 января 2023 года на пост главного режиссера «Красного факела» назначен уже бывший режиссер «Старого дома» Андрей Прикотенко.