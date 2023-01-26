Новосибирские студенты определили лучших работодателей в рейтинге Best Company Award

23 января прошла церемония награждения победителей Best Company Award. Платформа по работе с молодежью и брендом работодателя Changellenge проводит ее уже восьмой год подряд. В этом году в топ-10 самых привлекательных работодателей для студентов и выпускников ИТ-специальностей вошла компания МТС.

Changellenge Best Company Award — рейтинг карьерных ожиданий студентов из топ-39 российских вузов. Составляется с 2014 года. Анкетирование студентов проводится в онлайн-формате по аудитории платформы Changellenge, социальным сетям, ключевым вузам и информационным порталам. Выборка респондентов распределена по вузам в зависимости от количества студентов по целевым для рейтинга направлениям обучения: бизнес-, ИТ- и технические специальности.

В опросе Changellenge участвовало более 7000 студентов из 39 ведущих вузов России, в том числе НГТУ и Новосибирский национальный исследовательский государственный университет. Объектами исследования стали 183 компании из разных отраслей, которые развивают бренд работодателя и создают программы для привлечения молодых специалистов. Исследование проводилось по каждой отрасли отдельно и по рынку в целом. Подробнее с результатами рейтинга можно ознакомиться здесь.

Самыми привлекательными отраслями среди всех студентов названы ИТ (49% респондентов отметили, что хотели бы работать в отрасли), банки (36%), искусство, культура и развлечения (29%), образование (27%), реклама и маркетинг (27%).

«Только за последний год в ИТ мы выросли на 30%, увеличили инвестиции в заботу о здоровье и благополучии коллег: гибридные форматы работы, расширенные страховка и соцпакет, неисчерпаемые ресурсы для внутреннего обучения и дополнительные инвестиции для учебы вовне, упрощение корпоративных структур и цепочек согласования, а самое главное – амбициозные задачи по созданию новых решений для миллионов клиентов, твоих же близких, друзей и родных, — прокомментировала вице-президент по управлению персоналом МТС Лариса Бодягина. — В рамках корпоративного университета для молодых специалистов у нас открыта программа оплачиваемых ИТ-стажировок «МТС Интро» по разным направлениям — от полевой работы до системного администрирования и Big Data. Можно выбрать удобный график и совмещать с учебой. Так студенты получают практический опыт и адаптируются к работе в большой компании, решая реальные бизнес-кейсы».

Среди телеком-компаний МТС третий год подряд занимает первое место в данном рейтинге. Помимо места в рейтинге, МТС вошла в число призеров номинации «Прорыв года»: она присуждается компаниям, которые нарастили лояльность среди респондентов. Согласно внутренней статистике МТС, в компанию каждый год приходят работать более 500 студентов, из них остаются от 40 до 60% — в зависимости от направления.