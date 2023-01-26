Новосибирск стал вторым городом в России по количеству аварий с участием общественного транспорта

Больше всего ДТП с участием общественного транспорта за прошлый год произошло в Москве, Новосибирске и Ставрополе. Такие выводы следуют из исследования компании «АльфаСтрахование» по договорам обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП).

Самый большой показатель зафиксирован в Москве — 37,5% от всех случаев зафиксированных в стране, в Новосибирске — 13,2%, в Ставрополе количество аварий находится на отметке в 7,6%. На четвертом месте расположилась Казань — 6,9%, а вот пятое место поделили между собой Санкт-Петербург и Южно-Сахалинск – в городах показатели составили 4,9%.

В десятку городов с самыми высокими показателями по количеству ДТП с участием автобусов и маршрутных такси также вошли: Воронеж — 4,2%, Саратов — 4,2%, Оренбург — 3,5% и Пенза — 2,8%.

В основном в ДТП с пострадавшими пассажирами попадают городские и междугородние автобусы. В Москве и Твери за прошлый год выплаты по ДТП с городским транспортом в общей сложности достигли 7,3 миллиона рублей. За этот же период в Ставрополе выплаты по аналогичным случаям превысили 9 миллионов рублей.

Самыми частыми травмами у пассажиров являются ушибы — чаще всего они фиксируют синяки и ссадины мягких тканей. Следом идут сотрясения и переломы, немного реже тяжелые травмы со сложными переломами. Наиболее распространенными причинами травм становятся резкие торможения автобуса, когда водитель хочет избежать ДТП.

Ранее мы писали, что территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области расширит перечень подрядчиков для содержания дорог. Планируется увеличить сроки действия контрактов с двух до трех лет, таким образом сумма контрактов может приблизиться к 19 млрд рублей.