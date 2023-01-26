Стали известны подробности благоустройства возле памятника Александру Покрышкину в Новосибирске

Городские власти рассказали о работах по благоустройству вокруг перенесенного памятника Александру Покрышкину в центре транспортного кольца в Новосибирске. Для подхода к памятнику будут выделены специальные дни.

В администрации Ленинского района Новосибирска состоялось обсуждение благоустройства вокруг территории памятника маршалу авиации Александру Покрышкину. В апреле 2022 года памятник перенесли с площади Карла Маркса в центр транспортного кольца в связи с реконструкцией территории.

«В сумму, превышающую 17 миллионов рублей, обошлись работы по бережному переносу памятника в центр площади, расчет нагрузки, установление фундамента глубокого заложения, работы по адаптации цоколя и так далее», — сообщил директор по строительству ООО «Центр левого берега» Юрий Лебедев. Его слова приводит пресс-служба Общественной палаты Новосибирской области.

Глава Ленинского района Александр Гриб рассказал о предпринимаемых действиях, согласованных с общественностью района, с трудовыми коллективами и без привлечения бюджетных средств. По словам главы района, на данный момент в планах дальнейшее благоусройство и озеленение территории.

Подход к памятнику будет регулироваться в день рождения Александра Покрышкина, 9 мая и в День Российского флага (22 августа). Для экскурсионных групп будет организован безопасный подход по предварительному согласованию.

Начальник управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска Вадим Полещук рассказал, что на прилегающей к кольцу территории планируется размещение информационного стенда о Покрышкине и памятнике.

Напомним, что ранее в Кольцово Новосибирской области выбрали эскиз будущего памятника Владимиру Высоцкому возле Многофункционального культурного центра.