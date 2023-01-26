В Новосибирской области прокуратура направила в Ордынский районный суд на рассмотрение уголовное дело об аварии, в которой погиб один человек и 4 получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

ДТП произошло 8 августа 2022 года на трассе Новосибирск-Ордынское. По версии следствия, 41-летний водитель грузового автомобиля HOWO на 91-м километре шоссе выезжал со второстепенной дороги задним ходом, не убедившись при этом в безопасности маневра.

В результате мужчина врезался в микроавтобус Mercedes-Benz SPRINTER 3, который проезжал со стороны рабочего поселка Ордынское. В салоне автомобиля находилось 10 пассажиров. Из-за удара погибли водитель микроавтобуса, четырем его пассажирам причинен тяжкий вред здоровью.

Следственные органы возбудили уголовное дело против водителя грузовика. Его обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью). По этой статье водителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что в Новосибирской области погибли 4 человека в результате ДТП скорой помощи с легковым автомобилем. В настоящее время СК РФ проводит проверку по факту этого ДТП.