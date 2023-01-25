На директора новосибирской строительной компании заведено уголовное дело

Строительная компания из Новосибирска ремонтировала муниципальные квартиры. В обход мэрии Новосибирска организация через долевое участие продала 37 квартир.

Дело 51-летнего директора строительной компании из Новосибрска отправлено в суд. По версии следствия, фирма производила ремонт в квартирах, принадлежащих мэрии Новосибирска.

Следователи установили, что с декабря 2012 года по июнь 2014 года, злоупотребляя доверием должностных лиц мэрии города Новосибирска, директор компании заключал договора долевого участия с гражданами, после чего у граждан возникло право оформления жилых помещений в личную собственность.

В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что всего было реализовано 37 квартир за 23 млн рублей. При этом рыночная стоимость жилья оценивается в 45 млн рублей.

«Кроме того, в 2012 году директор строительной организации при выполнении работ на аналогичном объекте пообещал передать в собственность женщины жилое помещение и получил от нее 350 тыс. рублей. При этом права распоряжаться этим помещением он не имел и похитил денежные средства», — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что ранее стало известно о мошенничестве с бердской землей. Заведено уголовное дело на директора ООО «Пласттрейд» и ООО «Садовод».