На директора новосибирской строительной компании заведено уголовное дело

Алёна Золотова
 
На директора новосибирской строительной компании заведено уголовное дело
Фото Михаила Перикова

Строительная компания из Новосибирска ремонтировала муниципальные квартиры. В обход мэрии Новосибирска организация через долевое участие продала 37 квартир. 

Дело 51-летнего директора строительной компании из Новосибрска отправлено в суд. По версии следствия, фирма производила ремонт в квартирах, принадлежащих мэрии Новосибирска. 

Следователи установили, что с декабря 2012 года по июнь 2014 года, злоупотребляя доверием должностных лиц мэрии города Новосибирска, директор компании заключал договора долевого участия с гражданами, после чего у граждан возникло право оформления жилых помещений в личную собственность. 

В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что всего было реализовано 37 квартир за 23 млн рублей. При этом рыночная стоимость жилья оценивается в 45 млн рублей.

«Кроме того, в 2012 году директор строительной организации при выполнении работ на аналогичном объекте пообещал передать в собственность женщины жилое помещение и получил от нее 350 тыс. рублей. При этом права распоряжаться этим помещением он не имел и похитил денежные средства», — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что ранее стало известно о мошенничестве с бердской землей. Заведено уголовное дело на директора ООО «Пласттрейд» и ООО «Садовод».

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