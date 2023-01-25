«У каждого из нас свой Высоцкий»: в Кольцово Новосибирской области выбрали эскиз памятника советского барда

В Кольцово Новосибирской области появится новый памятник поэту и певцу Владимиру Высоцкому. Победил «круглый эскиз» пензенского скульптора.

24 января конкурсная комиссия выбрала эскиз будущего памятника советскому поэту и автору песен Владимиру Высоцкому на площади в центре Кольцово Новосибирской области перед зданием будущего Многофункционального культурного центра(далее — МФКЦ) с элементами конгресс-холла.

«Эта инициатива приурочена к строительству конгресс-холла, где появится специальное пространство, по отдельному проекту исполненное, — музей Владимира Высоцкого. Надеюсь, это будет еще одна точка интереса к его творчеству в нашей России, которая чтит свою историю», — рассказал на подведении итогов творческого конкурса глава Кольцово Николай Красников. Его слова приводит пресс-центр Администрации рабочего поселка Кольцово.

Конкурс эскизов стартовал 1 сентября 2022 года. Организатором выступил Фонд содействия развитию и благоустройству наукограда Кольцово «Мой наукоград». Всего поступило 5 заявок.

Победителем объявлен пензенский скульптор Александр Пименов. За основу работы взята магнитофонная катушка. По словам автора, «магнитофонная катушка выбрана и как носитель творчества Владимира Высоцкого, и как аллюзии из детства». На памятнике выполнен портрет Высоцкого в профиль. На обратной стороне композиции разместятся выдержки из стихов и песен, наименование мест, где гастролировал поэт.

«У каждого из нас свой Высоцкий. И независимо от итогов конкурса вы уже вошли в наукоградную историю. После строительства МФКЦ непобедившие проекты будут размещены в нем, в центре Владимира Высоцкого как история создания памятника», — сообщил Николай Красников.

Состав жюри: мэр Кольцово Николай Красников, зампредседатели и представитель фонда по увековечиванию памяти В. С. Высоцкого Николай Васильев, Александр Новичихин и Анатолий Смеловскмй; продюсер, певца, организатора проекта «Владимир Высоцкий — песни поэта» Иван Вихарев; начальник управления государственной культурной политики Евгений Сазонов, директор Новосибирского государственного краеведческого музея Юлия Шуклина и руководитель детского коллектива КСП «Свечи» Сергей Семёнов.

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