В Новосибирской области изменится система содержания дорог

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области планирует расширить перечень подрядчиков для содержания дорог. Лоты на торгах разукрупнят, а сумма контрактов на три года приблизится к 19 млрд рублей.

25 января Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области (далее — ТУАД) объявило о том, что увеличит сроки действия контрактов на содержание дорог с двух до трех лет. Сами лоты, которые выставляются на торгах, разукрупнят и выведут тем самым из состава единого лота. По мнению ТУАД, предпринятые меры повысят эффективность использования бюджетных средств.

«При увеличении лимитов на содержание и долгосрочном периоде выполнения работ при порайонном размещении стоимость контракта снизится до 500 млн рублей. Это существенно расширит перечень подрядчиков, которые смогут участвовать в торгах, но, в тоже время, исключит вероятность нецелевого использования бюджетных средств недобросовестными подрядчиками, повысит качество работ и контроль со стороны ТУАД», — сообщили в управлении.

Для контроля за работой подрядчиков ТУАД увеличил штат. Теперь специальные люди будут следить за выполнением работ. Всего на мероприятия по содержанию дорог за 2023-2026 годы выделен 18,7 млрд рублей.

Разбивка финансирования по годам: — 2023 год – 2-е полугодие – 2,72 млрд руб. — 2024 год – 6,0097 млрд руб.; — 2025 год – 6,504 млрд руб.; — 2026 год – 1-е полугодие – 3,520 млрд руб.

Напомним, что на строительство и капремонт школ искусств и учреждений Новосибирской области потратят 1,6 млрд рублей.