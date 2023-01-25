На базе Новосибирского государственного университета создадут Центр искусственного интеллекта. Как сообщила пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк, об этом договорились представители Минцифры НСО, Сибирского Сбербанка и НГУ.

Сибирский Сбербанк, НГУ и региональное Минцифры подписали меморандум о создании Сибирского центра изучения искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых технологий. Совместный научно-исследовательский и аналитический центр должен быть открыт до лета 2023 года на базе НГУ в новосибирском Академгородке.

Как сообщила пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк, у Сбербанка уже есть опыт подобного сотрудничества, осенью прошлого года банк вместе с Дальневосточным федеральным университетом открыли Дальневосточный центр искусственного интеллекта. «Мы очень рады, что в скором времени свой Центр по изучению технологий ИИ появится в Новосибирском Академгородке – это важный шаг в развитии очень перспективной и важной отрасли», – заявил председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

После подписания меморандума, министр цифрового развития и связи НСО Сергей Цукарь подчеркнул: «В Новосибирской области есть большие заделы в сфере искусственного интеллекта: это и научные разработки, и бизнес-компании, и внедрения в госсекторе. Это сейчас ключевой мировой тренд, и важно не упустить момент».

Ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук, в свою очередь напомнил, что почти треть студентов НГУ обучается на IT-направлениях, которые в том числе занимаются проектами, связанными с искусственным интеллектом и внедрением его в научные исследования. «Это позволяет выпускать большое количество специалистов, востребованных на рынке передовых технологий», — отметил он.

Как сообщили нашему изданию в университете, в центре будут реализовывать проекты в интересах не только Новосибирской области, но и других регионов Сибири. Главными направлениями совместной научно-исследовательской деятельности Центра станут борьба с онкологией и туберкулезом, создание медицинских дата-сетов, совместная работа по прогнозированию и мониторингу вулканической активности на Камчатке, а также разработка моделей по выявлению лесных пожаров.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что начались подготовительные работы на стройплощадке кампуса мирового уровня для Новосибирского государственного университета. Общая площадь объекта составит более 40 тысяч кв. м.