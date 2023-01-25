Пока парламентарии готовятся к внесению в Заксобрание инициативы о переходе от избрания главы города к назначению конкурсного сити-менеджера, «Континент Сибирь» изучает позиции представителей властных и деловых кругов Новосибирска. Лидер регионального отделения партии «Родина», депутат ЗС ВЯЧЕСЛАВ ИЛЮХИН выступает за отмену выборов мэра. Но есть нюанс.

— Я давно сформировал позицию: считаю, что вся исполнительная власть должна назначаться сверху, а законодательная и представительная избираться населением. Только без перекоса, как сегодня, когда законодатели по сути являются придатком: что исполнительная власть скажет, то и принимаем. Необходимо наращивать народное влияние. Однако народ, как говорится, безмолвствует.

Нужно не лениться, посещать избирательные участки. Не ходить — это не протест, несогласие выражают иначе: не нравится основной кандидат от власти — проголосуй за другого. Не нравится ни один — забери свой бюллетень, вычеркни всех, сделай хоть что-то, чтобы не оставалось свободных листов, которые кто-то как-то сможет использовать в своих интересах.

На последних выборах мэра Новосибирска я постарался, чтобы появился альтернативный кандидат. «Родина» поддерживала бывшего вице-мэра по городскому хозяйству Данияра Сафиуллина. Точно знаю: на моём округе, в Пашино, вбросов не было, люди действительно проголосовали за Анатолия Локтя. Народу свойственно ошибаться. По крайней мере народу, который хотя бы участвует в голосовании. А Навальный (внесён в перечень физлиц, «в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» — «Континент Сибирь») играл на руку правящей власти, призывая бойкотировать выборы. По сути, выборы и сейчас странные, смысла в них действительно мало. Кого не согласуют наверху, не пустят ни в мэры, ни в губернаторы.

Я за демократию, в которой партии, заручившись народной поддержкой, могут претендовать на формирование своего представительства в исполнительной власти. Законы проходят через депутатов, поэтому люди должны думать, кого они хотят видеть в Госдуме, Заксобрании, Горсовете. Политические силы в парламенте будут отстаивать мнение населения. Не понравится людям инициатива, которую предложит президент или министр, избранные ими депутаты её не пропустят. Сейчас же ГД не может отклонить то, что вносит федеральное правительство или глава государства — потому что проголосовавшее народное большинство избрало такое вот парламентское большинство. Думать надо и ходить на избирательные участки.

В принципе, если говорить в общем, я за назначение сити-менеджера в Новосибирске. Должна быть единая линия: президент назначает главу области, глава области — руководителя города. Иначе получается — кто в лес, кто по дрова, ничего хорошего. Но в новосибирской истории меня смущает тот факт, что решение фактически будет принимать нынешний губернатор. Политика Андрея Травникова, его работа на посту главы субъекта федерации у меня вызывают скепсис. Поэтому скорее всего, когда вопрос встанет в Заксобрании, я воздержусь от голосования. Консолидированной позиции у «Родины» нет, я не в курсе, какой точки зрения придерживается Константин Антонов (Константин Антонов поддерживает отмену прямых выборов мэра Новосибирска. Избран депутатом Заксобрания Новосибирской области в 2020 году по спискам новосибирского отделения «Родины» — «Континент Сибирь»).

Не считаю нужным акцентировать внимание коллег по ЗС или по комитету на моём мнении на эту тему, достаточно того, что сказал вам. Я вряд ли изменю точку зрения, скорее всего, воздержусь на сессии, если только не услышу убедительных аргументов, которые заставят меня пересмотреть позицию.

Выборы проходят однобоко, зачем тратиться на голосование за мэра? Из тех же соображений, в первую очередь нужно отменять выборы губернатора, они требуют ещё больших затрат, не являясь демократичными со всеми этими муниципальными фильтрами.