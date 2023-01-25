Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального следственного управления СК России Антону Бадулину представить повторный доклад о ходе расследования возбужденного в Новосибирске по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Напомним, что дело было возбуждено в связи с жалобами жителей города на размещение мусорного полигона и рядом других нарушений санитарно-эпидемиологических норм в районе Хилокского рынка. Ранее жители улицы Малыгина обратились в СМИ с обращением о том, что мэрия не исполняет решения суда об установке санитарно-защитной зоны на «Клещихинском» кладбище, которое находится рядом с жилыми домами.

Уже несколько лет подряд жители улицы Малыгина вынуждены жить в опасной экологической обстановке. Помимо проблем вокруг мусорного полигона, отсутствия необходимых мер по ограждению со стороны кладбища, жильцы этого района не могут добиться устранения торговых точек, владельцы которых складируют просроченные овощи и фрукты рядом с местом продажи.

Накануне председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о мошенничестве при реализации «1500 муниципальных квартир» в Новосибирске. Мошенники использовали служебное положение для покупки квартир у мэрии по заниженной стоимости.